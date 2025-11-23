Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
Naujoks scoort twee keer tegen Ajax: "Dit zijn de allerbeste punten"

Cherine
Noah Naujoks
Noah Naujoks Foto: © Pro Shots

Noah Naujoks speelde van zijn achtste tot zijn twintigste bij Feyenoord, maar brak nooit echt door in De Kuip. Toch deed hij wat veel Feyenoord-spelers alleen kunnen dromen: twee keer scoren tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena, waarmee hij Excelsior bovendien de overwinning bezorgde.

"Ik kan het nog niet helemaal beseffen, maar dit is fantastisch", vertelde Naujoks na afloop bij ESPN. "Dit zijn de allerbeste punten. Vooraf is dit een zware uitwedstrijd. Je komt hier als kleine club en dan is dit eigenlijk het beste wat kon gebeuren. We hebben wat punten laten liggen tegen concurrenten, dus dan zijn deze punten echt bonus."

De 23-jarige kon bij zijn eerste doelpunt zomaar door de Amsterdamse verdediging lopen. "Ik kreeg de bal op het middenveld mee via de kluts. Ik ging dribbelen en op een gegeven moment stond ik opeens al op de zestien. Ik haalde uit en hij ging er goed in. Die tweede was wat gelukkiger, via een tegenstander, maar die telt net zo goed. Ik ben er heel blij mee", vertelt hij.

Naujoks had met Excelsior vooraf al het idee dat er iets te halen viel bij Ajax. "Twee jaar geleden kwamen we hier 2-1 voor en werd het nog 2-2. Als we ons strijdplan goed uitvoerden en bij onszelf bleven, wisten we dat we hier een kans maakten. Dat heb je vandaag gezien. Heeft Excelsior hier nog nooit gewonnen? Dat is dan een primeurtje. Ik zag mezelf twee keer op het scorebord staan, dat is wel heel leuk", aldus de voormalig Feyenoorder.

