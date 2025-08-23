Kick-off
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
NEC-aanvaller speelt met nummer 34: "Af en toe stilstaan bij Nouri"

Amber
bron: ESPN
Youssef El Kachati
Youssef El Kachati Foto: © BSR Agency

Youssef El Kachati speelt dit seizoen bij NEC met rugnummer 34, een eerbetoon aan Abdelhak Nouri. In gesprek met ESPN legt de 25-jarige spits uit waarom hij bewust voor dat nummer koos.

"Ja, ik denk dat we hem niet moeten vergeten. Af en toe mag je stilstaan bij Nouri", vertelt El Kachati. De aanvaller geeft aan dat hij zelf geen hechte band met de oud-Ajacied had. "Totaal niet, maar het is vreselijk wat er is gebeurd. Dat gun je niemand, of het nou Nouri is of een willekeurig persoon. Vandaar nummer 34. Het is een hartstikke mooi rugnummer om mee te voetballen."

De start van het seizoen verloopt uitstekend voor El Kachati en NEC, dat na twee speelronden bovenaan de Eredivisie staat. Veel lof gaat daarbij uit naar trainer Dick Schreuder. "Ik geniet van hem als mens, maar ook als trainer. De passie en emotie die hij toont. Het aanvallende voetbal, de hoge intensiteit, dat is iets moois. Daar geniet ik van."

Dat Schreuder lef heeft, ondervond El Kachati afgelopen weekend tegen Heracles Almelo. Hij kwam in het veld voor verdediger Brayann Pereira, waardoor NEC plots met zes aanvallers op papier stond. "Zo is hij ook als trainer. Hij heeft een bepaalde visie en dat is mooi. Zo zie je dat je uiteindelijk die pot omdraait en wint met 1-4. Dat is toch een slimme zet van de trainer geweest."

