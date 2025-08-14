'NEC blij met vertrek oud-Ajacied, aanvaller clashte met trainer'

Bij NEC is men niet rouwig om het vertrek van Sontje Hansen. De voormalig speler van Ajax is voor zo'n 3,5 miljoen euro verkocht aan Middlesbrough.

Hansen maakte vorig seizoen regelmatig indruk bij de club uit Nijmegen, maar heeft het zich deze zomer onmogelijk gemaakt bij trainer Dick Schreuder, zo schetst clubwatcher Jeroen Bijma in de Gelderlander. "Al binnen een paar weken haalde hij het bloed onder de nagels van Schreuder vandaan", zo klinkt het.

Op trainingskamp clashte Hansen en Schreuder al vanwege de inzet van de vleugelaanvaller. De oud-jeugdspeler van Ajax zou een luie indruk hebben gemaakt en zijn trainer van repliek hebben gediend in een volgend onderonsje. "Vanaf dat moment was duidelijk dat het tussen Schreuder en Hansen niet meer goed zou komen." In een oefenwedstrijd tegen FC Groningen liep Hansen volgens zijn trainer de kantjes er vanaf en werd hij al vroeg gewisseld.

De transfer naar Engeland biedt voor Hansen en NEC dus een mooie uitkomst. De 23-jarige vleugelaanvaller zou zijn zinnen al gezet hebben op een stap en NEC ontvangt zo een goede som geld voor een speler die niet meer in de plannen leek voor te komen.