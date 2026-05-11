NEC blijft Ajax nog voor op ranglijst: "Daar hebben we geluk mee"

Tjaronn Chery is niet tevreden met het spel van NEC tegen FC Groningen afgelopen zondag. Dat vertelt de NEC-aanvoerder tegenover De Gelderlander . De 37-jarige aanvallende middenvelder ziet echter nog wel mogelijkheden om het seizoen alsnog positief af te sluiten. Sami Ouaissa houdt zijn ploeg ondertussen scherp.

Omdat concurrent Ajax ook verloor, staan de Nijmegenaren nog altijd op de vierde plaats, zo weet Chery te melden. "Ik hoorde net dat Ajax heeft verloren, dus daar hebben we geluk mee", zegt hij. Daarnaast wacht FC Twente op de slotdag nog een uitwedstrijd tegen PSV. "We hebben nog alles om voor te spelen. We moéten volgende week winnen; dit mogen we niet nog een keer weggeven. We moeten deze wedstrijd eerst wel nog even goed nabespreken."

Daar sluit Ouaissa zich bij aan. "Het leek er in de eerste helft op dat niemand zin had in de wedstrijd en we niet wakker waren”, stelt de buitenspeler. "Het is moeilijk te verklaren. Ik kan niet geloven dat iemand last van spanning had. We hebben al zoveel belangrijke wedstrijden gespeeld, zoals de bekerfinale. Kom op, er mag echt geen spanning zijn. Het was alsof we niet wilden winnen, alsof we een wedstrijd speelden die nergens meer om ging. We hadden er nu al kunnen zijn."