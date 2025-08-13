'NEC denkt komst van aan bijna herstelde verdediger van Ajax'

Tristan Gooijer kan Ajax binnenkort verruilen voor NEC. De club uit Nijmegen is op zoek naar defensieve versterking en overweegt bij Ajax aan te kloppen voor de jonge verdediger, die bijna aan het einde van zijn revalidatie zit.

Volgens De Gelderlander staat Gooijer op het lijstje van NEC. Ajax verhuurde de verdediger vorig seizoen aan PEC Zwolle, maar zijn verhuurperiode viel in duigen toen hij in zijn eerste wedstrijd een zware knieblessure opliep. Daardoor bleef het bij één optreden in Overijssel. In maart besloot Ajax zijn contract nog te verlengen tot medio 2029.

Tijdens de voorbereiding kwam Gooijer niet in actie voor de Amsterdammers en ook in het duel met Telstar ontbrak hij. Trainer John Heitinga liet na afloop weten dat de verdediger nog steeds herstellende is van zijn knieblessure, al zou zijn revalidatie volgens De Gelderlander nu bijna afgerond zijn.

NEC wil zijn driemansdefensie versterken en kijkt naast Gooijer ook naar Jenson Seelt. Eerder op woensdag werd bekend dat de Nijmegenaren hopen de stopper over te nemen van Sunderland.