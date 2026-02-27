Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

NEC-directeur laat zich uit over Ajax-geruchten Dick Schreuder

Amber
bron: Omroep Gelderland
Dick Schreuder in Nijmegen
Dick Schreuder in Nijmegen Foto: © Pro Shots

Dick Schreuder wordt al maanden genoemd bij de Nederlandse topclubs. Vooral Ajax zou azen op de handtekening van de succesvolle NEC-trainer. De directie van de Nijmeegse club blijft echter kalm.

De 54-jarige Schreuder kon de afgelopen dagen wederom op veel lof rekenen. "Dit was de geslaagde sollicitatie van Schreuder om trainer van Ajax te worden", zei Arno Vermeulen na het 1-1 gelijke spel tussen Ajax en NEC. In Nijmegen willen ze er echter niks van weten: "Het is wel een overload geweest zeg. Blijkbaar is dit een interessant item, want overal keerde het terug. Nee, Ajax heeft zich niet gemeld. Het speelt totaal niet", zegt Carlos Aalbers, directeur spelerszaken bij Omroep Gelderland.

"Hoe de toekomst eruit ziet, weet niemand. Maar we zijn voor drie jaar een mooi pad ingeslagen en die reis willen we afmaken. We werken goed samen, vermaken het publiek en er is genoeg om voor te strijden", benadrukt Aalbers. Ajax zou diep in de buidel moeten tasten, maar ook daar wil de NEC-directeur niks over kwijt. "Eventuele bedragen die genoemd worden, laten we van ons afglijden. Dat zijn ook afspraken in contracten tussen medewerkers. Om daarover naar buiten te treden, zou respectloos zijn."

Zet in op Ajax tegen PEC Zwolle!

Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Jeffrey de Lange onder de lat bij Olympique Marseille

'Oud-Ajacied Jeffrey de Lange twijfelt over aanbod van Marseille'

0
Yarek Gasiorowski na zijn goal tegen Ajax

'Gasiorowski duurste Eredivisie-verdediger; Baas veel goedkoper'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties