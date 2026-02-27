NEC-directeur laat zich uit over Ajax-geruchten Dick Schreuder

De 54-jarige Schreuder kon de afgelopen dagen wederom op veel lof rekenen. "Dit was de geslaagde sollicitatie van Schreuder om trainer van Ajax te worden", zei Arno Vermeulen na het 1-1 gelijke spel tussen Ajax en NEC. In Nijmegen willen ze er echter niks van weten: "Het is wel een overload geweest zeg. Blijkbaar is dit een interessant item, want overal keerde het terug. Nee, Ajax heeft zich niet gemeld. Het speelt totaal niet", zegt Carlos Aalbers, directeur spelerszaken bij Omroep Gelderland.

"Hoe de toekomst eruit ziet, weet niemand. Maar we zijn voor drie jaar een mooi pad ingeslagen en die reis willen we afmaken. We werken goed samen, vermaken het publiek en er is genoeg om voor te strijden", benadrukt Aalbers. Ajax zou diep in de buidel moeten tasten, maar ook daar wil de NEC-directeur niks over kwijt. "Eventuele bedragen die genoemd worden, laten we van ons afglijden. Dat zijn ook afspraken in contracten tussen medewerkers. Om daarover naar buiten te treden, zou respectloos zijn."