NEC-directeur Van Schaik haalt uit: "Ik word er strontziek van"
NEC bezet momenteel de derde plek in de Eredivisie met een achterstand van vijf punten op Feyenoord en een voorsprong van één punt op Ajax en FC Twente. Algemeen directeur Wilco van Schaik had afgelopen weekend tegen degradatiekandidaat Telstar (1-1) graag drie punten bijgeschreven, maar het spel lag veelvuldig stil wat NEC niet ten goede kwam.
"We hadden eigenlijk vijfentwintig minuten door moeten spelen, in plaats van zeven", zegt Van Schaik in de podcast De Bestuurskamer. "Ik word strontziek van het tijdrekken in het Nederlands voetbal. Het is ongekend hoeveel tijd er verloren gaat in het voetbal."
"Na de wedstrijd zeiden mensen tegen mij 'maak je niet zo druk joh', maar in deze wedstrijd had in de eindfase elke minuut een kans kunnen zijn", concludeert de directeur. "Hij had gewoon kunnen vallen, dat irriteerde mij."
Door het gelijke spel tegen Telstar kan NEC directe plaatsing voor de Champions League nagenoeg vergeten. Daarnaast hijgen Ajax en FC Twente de Nijmegenaren in de nek, waardoor de bekerfinalist ook nog veroordeeld kan worden tot het spelen van play-offs om Europees voetbal.
NEC gaat zondag op bezoek bij FC Groningen, dat zich nog kan plaatsen voor de play-offs. In de laatste wedstrijd wacht een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Mocht NEC derde blijven, dan mogen de Nijmegenaren komend seizoen de voorronde van de Champions League in.
