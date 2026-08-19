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NEC-directeur verbaasd: "Hele dag gebeld over dat bod van Ajax"

Rik Engelbertink
bron: De Bestuurskamer
Wilco van Schaik
Wilco van Schaik Foto: © Pro Shots

Wilco van Schaik ontkent dat Ajax een bod uitgebracht zou hebben op Darko Nejasmic. Voetbal International, dat eerder al aangaf dat dit onzin was, lijkt daarmee gelijk te krijgen. 

"Wel mooi hoe af en toe geruchten de wereld in geholpen worden", stelt Van Schaik tijdens de podcast De Bestuurskamer. "Wij werden gisteren (zondag 16 augustus, red.) de hele dag gebeld over Nejasmic en de zes miljoen euro plus drie van Ajax. Er is dan ergens iemand die het zaadje plant en hoe druk je daar dan op een zondag mee bent..."

Het anonieme account WFCGroningen kwam als eerste met het nieuws. "Ook om mensen binnen je eigen club uit te leggen dat het niet klopt", vervolgt hij zijn verhaal in de podcast. "Mensen geloven het. Het is ongekend wat wij meemaken."

"Alles wordt maar voor waar aangenomen. Wij blijven er rustig onder, maar je bent er toch mee bezig. Een appje naar die, een mailtje naar hem, er belt er eentje je in paniek op. Mensen zijn ongekend goed gelovig", besluit hij.

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