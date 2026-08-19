NEC-directeur verbaasd: "Hele dag gebeld over dat bod van Ajax"
Wilco van Schaik ontkent dat Ajax een bod uitgebracht zou hebben op Darko Nejasmic. Voetbal International, dat eerder al aangaf dat dit onzin was, lijkt daarmee gelijk te krijgen.
"Wel mooi hoe af en toe geruchten de wereld in geholpen worden", stelt Van Schaik tijdens de podcast De Bestuurskamer. "Wij werden gisteren (zondag 16 augustus, red.) de hele dag gebeld over Nejasmic en de zes miljoen euro plus drie van Ajax. Er is dan ergens iemand die het zaadje plant en hoe druk je daar dan op een zondag mee bent..."
Het anonieme account WFCGroningen kwam als eerste met het nieuws. "Ook om mensen binnen je eigen club uit te leggen dat het niet klopt", vervolgt hij zijn verhaal in de podcast. "Mensen geloven het. Het is ongekend wat wij meemaken."
"Alles wordt maar voor waar aangenomen. Wij blijven er rustig onder, maar je bent er toch mee bezig. Een appje naar die, een mailtje naar hem, er belt er eentje je in paniek op. Mensen zijn ongekend goed gelovig", besluit hij.
Zet in op Ajax in Europa!
Ajax speelt donderdag de heenwedstrijd in de voorronde van de Conference League tegen FC Sion. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Driessen pessimistisch: "Denk dat Ajax weinig zulke spelers heeft"
NEC-directeur verbaasd: "Hele dag gebeld over dat bod van Ajax"
Kwakman en Perez oneens over overtreding Bouwman: "Gewoon rood"
Regeer grijpt in na stortvloed aan haatreacties op verjaardag
Ajax jaagt op zege bij FC Sion: Bekijk de beste odds bij BetMGM
'Godts-transfer gedoemd te mislukken': "Zo goed is hij nog niet"
Camara koopoptie valt lager uit: "Zonder enige verplichting"
'Ajax kon Brandt halen vanwege miljoenenbonussen in contract'
'Ajax wil Ounahi tóch halen; speler zelf wil naar Amsterdam'
Verweij geeft update: "Die club is nog niet uitgewinkeld bij Ajax"
'Ajax grijpt mis; Italiaanse topclub voert 'goed gesprek' met Lang'
'Sutalo-bod Lazio uitgelekt: dit is wat Ajax kan gaan verdienen'
'Ajax heeft beet en haalt middenvelder op uit Italiaanse Serie A'
'RB Leipzig zag Lutsharel Geertruida liever naar Ajax verkassen'
'Ajax raakt ook Josip Sutalo kwijt: huurdeal met optie tot koop'
'Ajax voert oriënterend gesprek met entourage van vleugelspeler'
Imke Courtois reageert op Ajax-transfer: "Trots, maar ook schaamte"
Discussie over betaalmuur bij Ajax-duel: "Dit is de toekomst"
'AD: Ajax wil nog drie posities versterken deze transferzomer'
Anco Jansen teleurgesteld in Ajacied: "Hij was onherkenbaar"
'Ajax krijgt oude bekende aangeboden om Mika Godts op te volgen'
Boulahrouz haalt uit naar Ajax-speler: "Is een Heerenveen-speler"
Klaverboer 'schrok' van Ajax: "Ik was best wel onder de indruk"
Kersten kritisch na Ajax: "We deden niet wat we hadden getraind"
'Ajax grijpt naast Geertruida; PSV en RB Leipzig bereiken akkoord'
Rob Jansen twijfelt aan Cruijff: "Hij ziet iets wat wij niet zien"
Verweij: "Hij is niet de enige optie om Godts op te volgen bij Ajax"
Godts was dicht bij andere toptransfer: "Kozen voor ander type"
'Ajax verkoopt Itakura na één jaar met zeven miljoen euro verlies'
'Ruud Gullit vol vraagtekens': "Waarom kan dat niet bij Ajax?"