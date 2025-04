NEC-fans boycotten duel met Ajax: "Politie lacht in hun vuistje"

De aanleiding is het optreden van de Amsterdamse politie bij eerdere duels, dat volgens hen als onnodig provocerend wordt ervaren. "Vorig jaar bleek maar weer dat het woord ‘gastvrijheid’ niet in het Amsterdamse woordenboek voorkomt. Nee, door politie Amsterdam wordt je standaard provocerend en intimiderend ontvangen. Iets wat helaas niets nieuws is in de hoofdstad en waar vele andere Nederlandse supporters over kunnen meepraten", schrijven de supportersgroepen in een statement.

Vorig jaar werden de fans 'met de neus op de feiten gedrukt'. "We zijn nog maar net gearriveerd, als de lokale hooligans in het blauw vanuit het niets een totaal onnodige charge uitvoeren op compleet verbaasde supporters. Een aantal supporters wordt vervolgens meegenomen voor hun reactie op de onverwachte aanval. Politie Amsterdam lacht in hun vuistje en heeft hun zin."

Daar doen Legio Noviomagum en Nijmegen Fanatics niet meer aan mee, zo maken ze duidelijk. Dit jaar reizen ze niet af naar Amsterdam. "Hoe graag wij ook onze club overal en te allen tijde willen steunen. Wij werken niet mee aan het voorspelbare en provocerende toneelstukje van politie Amsterdam. Er zal structureel iets moeten veranderen aan de ontvangst bij de Arena voordat wij weer die kant op gaan."

De Nijmeegse supporters benadrukken dat er totaal geen sprake is van een risicowedstrijd. "En wanneer was überhaupt het laatste geweldsincident met onze supporters? Wat heeft de politie dan te zoeken binnen de hekken van het uitvak? Het draait meer om het uitlokken van een reactie en is criminalisering van supporters ten top."



"Veel supporters gaan al jaar en dag niet meer naar deze wedstrijd. Vanaf dit jaar zullen dat er een stuk meer zijn. We roepen onze medesupporters op samen met ons de wedstrijd in het centrum te kijken, waar Nijmeegse gastvrijheid de dienst uitmaakt!", zo is de boodschap. "Sponsor de lokale kroegen, bespaar centen voor andere, daadwerkelijk leuke, uitwedstrijden en blijf 11 mei lekker in de Keizerstad. Laat ze in Amsterdam eerst maar eens naar henzelf kijken. Voetbalsupporters zijn geen criminelen!"