'NEC-fans keren zich tegen Dusan Tadic': "Ik begrijp dat niet"

De Nijmeegse club vreest dat de ervaren Serviër donderdagavond wordt uitgefloten tijdens de tweede speelronde van de Europa League. Tadic ligt onder vuur vanwege zijn uitspraken voorafgaand aan het duel met Ajax (1-1) van afgelopen zaterdag. De onvrede over Tadic was ook zichtbaar in de Johan Cruijff ArenA. In het uitvak hing een spandoek met de duidelijke tekst: "Tadic, rot op!"

Supporters roepen op om Tadic tegen Levski Sofia uit te fluiten. "Ik begrijp dat niet", zegt trainer Dick Schreuder. "Laten we er maar voor zorgen dat we goed aan de wedstrijd beginnen en de sfeer omdraait, als dat daadwerkelijk het geval is. Ik denk dat de supporters trots moeten zijn op wat er bij deze club gebeurt. Dan heb ik het niet alleen over de spelers, maar ook over de directie, Marcel Boekhoorn en alle mensen die hier wat doen. Waarom zou je dan een speler uitfluiten?"

"De focus moet liggen op dat we in een betere vorm raken en daardoor beter gaan presteren", vervolgt de oefenmeester. "De buitenwacht maakt zich veel drukker om Tadic dan wij. Dit soort spelers, en dan reken ik Chery en Nuytinck bijvoorbeeld ook mee, zijn gekomen om de club vooruit te helpen. Mensen willen altijd de dingen uitlichten die in hun ogen niet goed waren en dat alleen maar groter maken, met als gevolg dat er ophef ontstaat. Ik vind het mooi om te zien dat dit niks met de groep heeft gedaan."