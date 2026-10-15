'NEC-fans keren zich tegen Dusan Tadic': "Ik begrijp dat niet"
NEC houdt rekening met fluitconcerten voor voormalig Ajax-speler Dusan Tadic tijdens het thuisduel met Levski Sofia. Dat meldt De Gelderlander.
De Nijmeegse club vreest dat de ervaren Serviër donderdagavond wordt uitgefloten tijdens de tweede speelronde van de Europa League. Tadic ligt onder vuur vanwege zijn uitspraken voorafgaand aan het duel met Ajax (1-1) van afgelopen zaterdag. De onvrede over Tadic was ook zichtbaar in de Johan Cruijff ArenA. In het uitvak hing een spandoek met de duidelijke tekst: "Tadic, rot op!"
Supporters roepen op om Tadic tegen Levski Sofia uit te fluiten. "Ik begrijp dat niet", zegt trainer Dick Schreuder. "Laten we er maar voor zorgen dat we goed aan de wedstrijd beginnen en de sfeer omdraait, als dat daadwerkelijk het geval is. Ik denk dat de supporters trots moeten zijn op wat er bij deze club gebeurt. Dan heb ik het niet alleen over de spelers, maar ook over de directie, Marcel Boekhoorn en alle mensen die hier wat doen. Waarom zou je dan een speler uitfluiten?"
"De focus moet liggen op dat we in een betere vorm raken en daardoor beter gaan presteren", vervolgt de oefenmeester. "De buitenwacht maakt zich veel drukker om Tadic dan wij. Dit soort spelers, en dan reken ik Chery en Nuytinck bijvoorbeeld ook mee, zijn gekomen om de club vooruit te helpen. Mensen willen altijd de dingen uitlichten die in hun ogen niet goed waren en dat alleen maar groter maken, met als gevolg dat er ophef ontstaat. Ik vind het mooi om te zien dat dit niks met de groep heeft gedaan."
Ook aanvoerder Tjaronn Chery vindt dat Tadic onheus wordt bejegend. "Ik snap de heisa niet", reageert Chery. "Dusan is niet anders dan hoe ik ben. Hij is naar NEC gekomen om het niveau op te krikken. Als je ziet waar hij gespeeld heeft, bij Ajax en Fenerbahce, dan is het logisch dat hij wil dat dingen beter worden. Ik snap wat hij bedoelt. Iedereen heeft gezien welk niveau we vorig seizoen hebben gehaald. Dat is dit jaar minder, maar daar willen we wel naar terug", aldus de captain van NEC, die veel vertrouwen heeft in Tadic.
"Je ziet dat Dusan veel kwaliteit heeft", meent de aanvallende middenvelder. "Hij is vooral supersterk aan de bal en vindt vaak de goede oplossing. Hij is nog niet de Dusan die we kennen van zijn periode bij Ajax, maar dat gaat snel genoeg gebeuren. We zijn blij dat hij hier is. Hij kan iedereen beter maken. Hij neemt veel mensen mee in zijn professionaliteit. Daar hebben veel spelers baat bij."
NEC verloor voor de interlandbreak met liefst 5-0 van Juventus. Tegen Levski Sofia krijgt de ploeg van Schreuder de kans om zich te herstellen van die nederlaag. De aftrap is donderdag om 21.00 uur.
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