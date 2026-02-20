NEC heeft sterkhouder tegen Ajax terug: "Het gaat goed met hem"

Trainer Dick Schreuder is blij dat zijn ervaren spelmaker terugkeert. "Het gaat goed met hem. Thuis gaat ook alles goed, dat is mooi", zegt hij tegen de clubkanalen. "Tjaronn is er vandaag weer, dus we gaan ervan uit dat hij er zaterdag bij is. We hopen dat we op volle oorlogssterkte zijn, dat moeten we vandaag even bekijken."

Schreuder benadrukt dat NEC dit seizoen sowieso weinig reden tot klagen heeft qua beschikbaarheid. "Het gaat het hele seizoen al hartstikke goed met de spelers die we beschikbaar hebben, dus daarin zijn we uiterst tevreden. Hier en daar moeten we soms nog even een keuze maken om dat zo ook te houden. Dat zullen we zaterdag ook doen."

Chery zelf vertelt hoe hij het duel met Sparta moest laten schieten. "We waren dinsdag vijf minuten van het stadion verwijderd toen m’n vrouw belde en zei dat haar vliezen waren gebroken", legt hij uit. "Toen heb ik snel de auto gepakt en ben ik naar huis gegaan. Ik was om half negen thuis en de kleine is om half elf geboren. Ik was dus net op tijd.” De middenvelder is opgelucht: “Het gaat goed. Ze zijn nog in het ziekenhuis, maar straks kan iedereen naar huis. Iedereen is gelukkig en gezond, dus we zijn blij."

Vooruitkijkend naar Ajax verwacht Chery een aantrekkelijk duel. "Je ziet dat Ajax wil voetballen en iedereen weet dat wij ook willen voetballen. In de thuiswedstrijd kwamen we in de tweede helft met een man minder te staan, waardoor we wat meer moesten vechten. Ik denk dat het zaterdag een andere wedstrijd wordt. We moeten superscherp zijn."