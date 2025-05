NEC 'ideale tegenstander voor Ajax': "Echt een slappe ploeg"

Sjoerd Mossou denkt dat NEC een bijzonder zwakke en daarmee ideale tegenstander is voor Ajax aankomende zondag.

In de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad noemt Sjoerd Mossou NEC "echt een slappe ploeg". Collega Etienne Verhoef denkt daar anders over. "Ik heb het idee dat ze dan vaak boven zichzelf uitstijgen."

Mossou blijft echter bij zijn harde oordeel. "NEC is misschien wel het meest teleurstellende team van dit seizoen", gaat hij verder. "Als je kijkt naar het budget en het geld dat Boekhoorn erin stopt, inclusief de hoge salarissen, dan is het echt matig wat ze laten zien. Het is allemaal ontzettend wisselvallig."

In de kampioensstrijd is NEC volgens Mossou dus de ideale tegenstander. "Ze staan veilig, kunnen niet meer degraderen en hebben weinig perspectief richting de play-offs. Voor Ajax is dat ideaal."