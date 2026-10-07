NEC in gesprek met oud-Ajacied: "Gaan deze week verder bespreken"

NEC gaat in gesprek met Mitchel Bakker over een serieuze samenwerking. De clubloze oud-Ajacied traint mee met de club uit Nijmegen.

Bakker liet afgelopen zomer zijn contract ontbinden bij Atalanta Bergamo en verscheen vervolgens op het trainingsveld bij NEC. Dick Schreuder is erg tevreden over de verdediger. "Mitchel is voor zijn leeftijd natuurlijk al superervaren met de clubs waarvoor hij heeft gespeeld", vertelt hij aan ESPN.

De 26-jarige mocht mee op trainingskamp naar Spanje om zich te laten zien. "Hij heeft de afgelopen week een goede indruk gemaakt op ons. Niet alleen als speler, maar ook als mens. In de manier waarop hij zich bewoog in de groep."