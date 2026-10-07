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NEC in gesprek met oud-Ajacied: "Gaan deze week verder bespreken"

Max
bron: ESPN
Dick Schreuder spreekt met de pers
Dick Schreuder spreekt met de pers Foto: © BSR Agency

NEC gaat in gesprek met Mitchel Bakker over een serieuze samenwerking. De clubloze oud-Ajacied traint mee met de club uit Nijmegen. 

Bakker liet afgelopen zomer zijn contract ontbinden bij Atalanta Bergamo en verscheen vervolgens op het trainingsveld bij NEC. Dick Schreuder is erg tevreden over de verdediger. "Mitchel is voor zijn leeftijd natuurlijk al superervaren met de clubs waarvoor hij heeft gespeeld", vertelt hij aan ESPN

De 26-jarige mocht mee op trainingskamp naar Spanje om zich te laten zien. "Hij heeft de afgelopen week een goede indruk gemaakt op ons. Niet alleen als speler, maar ook als mens. In de manier waarop hij zich bewoog in de groep."

Bakker tekende nog geen contract bij NEC, maar daar gaat wel over gesproken worden. "Hij heeft voor zichzelf een keuze gemaakt om weer in Nederland te gaan spelen. Daarom is hij ook beschikbaar. We zullen het deze week met de club verder gaan bespreken", laat Schreuder weten. 

De oefenmeester denkt alvast hardop na over de toevoeging van Bakker. "Mitchel is van origine verdediger, dus daar zullen we hem ook gebruiken. Of hij dan links, rechts of in het midden speelt, dat maakt voor hem niet zo veel verschil."

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