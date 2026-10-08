NEC legt oud-Ajacied vast: debuut tegen Ajax direct mogelijk

Mitchel Bakker is officieel speler van NEC. De voormalig jeugdspeler van Ajax heeft na een succesvolle proefperiode een contract getekend in Nijmegen en kan komend weekend uitgerekend tegen zijn oude club zijn debuut maken.

De 26-jarige verdediger zat sinds begin september zonder club. Zijn contract bij Atalanta Bergamo liep af en werd niet verlengd, waardoor Bakker transfervrij beschikbaar was. NEC haalde hem vervolgens op proef en nam hem ook mee op trainingskamp naar Spanje.

Daar wist Bakker de technische leiding te overtuigen. Hij tekent voor één seizoen, waarbij NEC een eenzijdige optie heeft om de samenwerking daarna met nog een jaar te verlengen.

Technisch directeur Carlos Aalbers is blij met de komst van de veelzijdige verdediger. "Mitchel heeft op het hoogste niveau gespeeld, in drie grote Europese competities. Die ervaring neemt hij mee naar Nijmegen, en bovendien is hij op diverse posities inzetbaar."