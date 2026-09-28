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Ajax historie & oud-spelers

NEC meldt goed nieuws over pechvogel Ahmetcan Kaplan (ex-Ajax)

Max
bron: NEC
Ahmetcan Kaplan
Ahmetcan Kaplan Foto: © BSR Agency

Ahmetcan Kaplan staat weer op het trainingsveld bij NEC. De voormalig Ajacied was het seizoen begonnen met een blessure. 

Kaplan speelde vorig seizoen op huurbasis bij NEC en maakte een goede indruk in Nijmegen. De club besloot de Turkse verdediger afgelopen zomer daarom definitief over te nemen van de Amsterdammers.

Dit seizoen kwam Kaplan door blessureleed nog niet in actie, maar daar lijkt na de interlandperiode verandering in te komen. De international is mee op trainingskamp naar Spanje, net als de eerder geblesseerde Deveron Fonville, Gonzalo Crettaz, Sam de Laat, Clement Bischoff.

NEC gaat direct na de interlandperiode op bezoek bij Ajax. Dat duel staat gepland op zaterdag 10 oktober om 21.00 uur. 

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