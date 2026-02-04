Meldingen
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
NEC Nijmegen-erelid waarschuwt Ajax: "Wij zijn geen eendagsvlieg"

Joram
bron: ESPN
Vito van Crooij en NE Cers vieren een doelpunt
Vito van Crooij en NE Cers vieren een doelpunt Foto: © Pro Shots

Op basis van het aantal verliespunten staat N.E.C. momenteel verrassend tweede in de Eredivisie. Leen Looijen, die in drie verschillende periodes eindverantwoordelijk was bij de club, zelf het N.E.C.-shirt droeg en later ook bestuurder was in Nijmegen, volgt de successen met trots.

"Met N.E.C. gaat het fantastisch, in alle opzichten. Daar ben ik trots op en blij mee. Winnen zegt alles. Dat geeft iedereen een boost, ook mij. Je ziet de spelvreugde. Dat straalt er bij iedereen vanaf," vertelt Looijen tegen ESPN. Hoewel trainer Dick Schreuder vaak wordt genoemd als sleutel tot het succes, benadrukt Looijen dat er meer mensen belangrijk zijn geweest. "De directie heeft een hele goede invloed gehad. Het is een geleidelijk proces. Wij zijn geen eendagsvlieg."

Een plek die recht geeft op Champions League-voetbal leeft onder supporters, maar Looijen blijft met beide benen op de grond. "Ik kijk realistischer, Dick gelukkig ook. We hebben afstand genomen van FC Utrecht en AZ. Ik kijk meer naar Europees voetbal, dat realiseerbaar moet zijn. Wij moeten niet denken dat we qua potentie beter zijn dan Feyenoord en Ajax."

