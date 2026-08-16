'NEC verwijst gerucht over Ajax-bod naar rijk der fabelen'
NEC weet niets van een Ajax-bod op Darko Nejasmic. Dat schrijft Sander Janssen namens Voetbal International.
Zaterdag ging er online een gerucht rond dat Ajax bijna tien miljoen euro zou hebben geboden op Nejasmic. Dat nieuws wordt echter ontkend door de club uit Nijmegen. "NEC ontkent dat er een bod van Ajax is binnengekomen op Darko Nejasmic", zo klinkt het.
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'NEC verwijst gerucht over Ajax-bod naar rijk der fabelen'
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