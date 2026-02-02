Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
'NEC wijst ook bod van 20 miljoen op Sano af': "Hij gaat niet weg"

Amber
bron: ESPN/De Bestuurskamer
Kodai Sano
Kodai Sano Foto: © BSR Agency

Nottingham Forest heeft op de valreep van Deadline Day nog een poging gedaan om Kodai Sano los te weken bij NEC. De Engelse club legde een bod van twintig miljoen euro neer, maar ving bot in Nijmegen, weet ESPN. Ook Ajax meldde zich eerder nadrukkelijk voor de Japanse middenvelder, maar heeft zich inmiddels teruggetrokken.

In Engeland sloot de transfermarkt maandagavond om 20.00 uur, een dag eerder dan in Nederland. NEC kreeg in die laatste uren nog een serieus voorstel uit de Premier League, maar bleef bij zijn standpunt: Sano is deze winter niet te koop.

Algemeen directeur Wilco van Schaik lichtte dat besluit toe in de podcast De Bestuurskamer. "Er is veel onrust onder supporters en sponsoren die bang waren dat Sano zou gaan. Maar intern bij ons is het rustig: Carlos Aalbers (technisch directeur, red.) en ik hebben continu contact gehouden met de raad van commissarissen en Marcel Boekhoorn. Ons standpunt is duidelijk."

NEC hield bewust de lijnen kort met de speler zelf. "Carlos heeft zondag na de training gezeten met Kodai en zijn agent. Het is belangrijk dat je heel kort bij de speler en de agent staat. Dat je duidelijk bent als club en ook waarde hecht aan wat er met zo'n jongen gebeurt, want het is niet mals wat er op iemand afkomt. Daarom was het ongelofelijk dat hij zo geweldig speelde. Je moet heel veel praten, managen en dingen soms ook over je heen laten komen. Wij weten wat we doen en hebben gezegd: hij gaat niet weg."

Volgens Van Schaik is een langer verblijf in Nijmegen ook in het belang van Sano zelf. "Deze jongen verdient meer respect en het gevoel van kwaliteit naar de toekomst toe. Bij ons kan hij iedere week spelen. Dat doet iets met hem, maar ook met zijn waarde richting het Japanse elftal. Wij gaan in de zomer gewoon met hem zitten en dan gaat hij een prachtige stap maken."

