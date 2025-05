NEC wil het Ajax lastig maken: "Daar hebben we naar gekeken"

Op bezoek bij NEC eerder dit seizoen had Ajax het lastig. "Toen hebben we de eerste helft echt enorm goed gespeeld", klinkt NEC-trainer Rogier Meijer. Daar hebben we een beetje naar gekeken en nog een beetje gepuzzeld, dus ik verwacht dat we ons goed kunnen laten zien", glimlacht Meijer in gesprek met VoetbalPrimeur.

Hij is zich ervan bewust dat de belangen voor de thuisploeg een stuk groter zijn. Ajax zal moeten winnen om PSV op ruime achterstand te houden. "Wij kunnen een beetje vrijuit spelen. Dat soort spelers hebben wij", besluit Meijer.