'NEC wil naast Dusan Tadic ook een speler van Ajax binnenhalen'
NEC lijkt zich deze zomer niet alleen te versterken met Dusan Tadic, maar wil ook Ahmetcan Kaplan definitief vastleggen. Volgens Omroep Gelderland zet de Nijmeegse club in op een permanente transfer van de verdediger, die nog onder contract staat bij Ajax.
Kaplan speelde het afgelopen seizoen al op huurbasis voor NEC en maakte een sterke indruk in het elftal van trainer Dick Schreuder. Een definitieve overstap leek eerder deze transferperiode nog lastig, omdat Ajax een te hoge vraagprijs hanteerde. Volgens Omroep Gelderland zijn de Nijmegenaren inmiddels alsnog van plan om door te pakken. Wel is nog niet bekend welk bedrag Ajax voor de 23-jarige Turk verlangt.
De verdediger stond deze zomer ook in de belangstelling van Trabzonspor. Volgens Voetbal International brachten de Turken een bod uit van zes miljoen euro inclusief bonussen, maar Kaplan zag een terugkeer naar zijn geboorteland niet zitten.
Bij Ajax lijkt het perspectief voor de linkspoot beperkt. Met Daley Blind, Youri Baas en Dies Janse is de concurrentie in het centrum van de defensie groot. Kaplan beschikt in Amsterdam nog over een contract dat loopt tot medio 2027.
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