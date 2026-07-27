Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'NEC wil naast Dusan Tadic ook een speler van Ajax binnenhalen'

Amber
bron: Omroep Gelderland
Ahmetcan Kaplan in duel met Kian Fitz-Jim
Ahmetcan Kaplan in duel met Kian Fitz-Jim Foto: © BSR Agency

NEC lijkt zich deze zomer niet alleen te versterken met Dusan Tadic, maar wil ook Ahmetcan Kaplan definitief vastleggen. Volgens Omroep Gelderland zet de Nijmeegse club in op een permanente transfer van de verdediger, die nog onder contract staat bij Ajax.

Kaplan speelde het afgelopen seizoen al op huurbasis voor NEC en maakte een sterke indruk in het elftal van trainer Dick Schreuder. Een definitieve overstap leek eerder deze transferperiode nog lastig, omdat Ajax een te hoge vraagprijs hanteerde. Volgens Omroep Gelderland zijn de Nijmegenaren inmiddels alsnog van plan om door te pakken. Wel is nog niet bekend welk bedrag Ajax voor de 23-jarige Turk verlangt.

De verdediger stond deze zomer ook in de belangstelling van Trabzonspor. Volgens Voetbal International brachten de Turken een bod uit van zes miljoen euro inclusief bonussen, maar Kaplan zag een terugkeer naar zijn geboorteland niet zitten.

Bij Ajax lijkt het perspectief voor de linkspoot beperkt. Met Daley Blind, Youri Baas en Dies Janse is de concurrentie in het centrum van de defensie groot. Kaplan beschikt in Amsterdam nog over een contract dat loopt tot medio 2027.

Gerelateerd:
Roony Bardghji

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

0
Mika Godts

'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Ahmetcan Kaplan
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws