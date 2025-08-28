'NEC wil zich met twee talentvolle spelers van Ajax versterken'

Ahmetcan Kaplan mag zich in de belangstelling verheugen van NEC, zo weet Johan Inan te melden op de website van het Algemeen Dagblad . De club uit Nijmegen is achter de schermen druk bezig met de zoektocht naar versterkingen en kijkt daarbij nadrukkelijk naar de 'afvallers' van Ajax.

"NEC zet in op een huur van de 22-jarige Kaplan", aldus Inan. "De Nijmeegse club zit dun in de verdedigers. Jenson Seelt van Sunderland gold lange tijd als topdoelwit, maar blijkt nauwelijks haalbaar. Daarnaast zijn Bram Nuytinck en Jetro Willems nog geblesseerd en heeft de club bovendien een bod van het Franse Lille ontvangen voor Calvin Verdonk", verklapt hij.

"Eerder meldde FC Basel zich al bij Ajax", blikt Inan terug. "De Zwitserse topclub wil Kaplan huren met een optie tot koop. Ajax staat inmiddels open voor een verhuur van de verdediger. Eerder hoopte de club hem nog te verkopen, maar meerdere clubs, waaronder het Duitse FC Köln, haakten af op de vraagprijs van zo’n 6 miljoen euro", constateert hij. De ploeg van trainer Dick Schreuder is ook in de markt voor Kian Fitz-Jim, die waarschijnlijk verhuurd mag worden na de komst van Liverpool-talent James McConnell.