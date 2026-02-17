Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
NEC ziet kansen in Eredivisie: "Ajax en Feyenoord kwakkelen"

Bjorn
bron: Voetbal International
Marcel Boekhoorn
Marcel Boekhoorn Foto: © BSR Agency

NEC is dit seizoen de verrassing in de Eredivisie. De Nijmegenaren staat momenteel vierde, maar kunnen dinsdagavond derde worden als de inhaalwedstrijd bij Sparta Rotterdam gewonnen wordt. Voormalig NEC-speler Frank Demouge ziet iets moois ontstaan in het Goffertstadion.

"Ik denk echt dat NEC de komende jaren kan meedoen met clubs als FC Twente en AZ", voorspelt de oud-spits tegenover Voetbal International. "Als Boekhoorn echt gas blijft geven en, zoals hij soms aangeeft, wil doorpakken, dan zijn ze makkelijker in staat om goede spelers te halen. Geld is niet alles, laat dat duidelijk zijn, maar het beleid bij NEC is ook goed."

"Structureel in het linkerrijtje spelen is zeker mogelijk", meent Demouge. "In een goed seizoen eindig je dan boven SC Heerenveen en FC Groningen, in een slecht seizoen eronder. NEC heeft nu een team vol uitblinkers. Het is wel belangrijk dat ze het stadion snel uitbreiden. Er staan duizenden mensen op de wachtlijst voor een seizoenkaart. Die moet je op termijn wel aan je gaan binden."

Danny Hoekman, die in het verleden speelde bij NEC en er later kort technisch manager was, ziet dat alles samen valt. "De combinatie van trainer, technisch directeur en geldschieter valt nu goed samen. Daar verdient iedereen de credits voor. Toch koop je er op de lange termijn nog weinig voor. Ik zou niet zeggen dat nu alles vlekkeloos verloopt. Voetbal is zo opportunistisch dat het ook snel weer kan veranderen", waarschuwt hij.

Hoekman beseft wel dat er dit seizoen veel te halen is. "Welke club is echt stabiel? PSV, maar verder? Ajax en Feyenoord kwakkelen, AZ en FC Twente hebben een minder jaar. Financiën zijn daarbij uiteraard belangrijk en daar speelt Boekhoorn een rol in. Toen ik technisch manager was, was hij nog niet zo betrokken als nu. Nu is er een normale structuur en is het rustig. Dat is ook logisch als de resultaten goed zijn."

