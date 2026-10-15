Nederland boekt winst op coëfficiëntenlijst, Ajax kan boost geven
Feyenoord heeft Nederland woensdagavond een goede dienst bewezen op de UEFA-coëfficiëntenlijst. De Rotterdammers wonnen met 3-2 van Como en bezorgden Nederland daarmee 0,333 punt. Donderdagavond kunnen Ajax, AZ en FC Twente een vervolg geven aan dat goede resultaat.
Nederland strijdt om de achtste plaats op de coëfficiëntenlijst, die momenteel in handen is van België. Ook Turkije vormt een bedreiging voor de Nederlandse positie. De Turkse clubs beleefden een slechte Champions League-speelronde, met nederlagen voor Galatasaray en Fenerbahçe.
Donderdag krijgt Nederland de kans om verder uit te lopen op de concurrentie. AZ speelt om 18.45 uur thuis tegen Hapoel Beer Sheva, terwijl Ajax op bezoek gaat bij Hajduk Split. FC Twente komt om 21.00 uur in actie tegen FC Thun.
Met goede resultaten kunnen de Nederlandse clubs de puntenoogst verder vergroten en de positie van Nederland op de UEFA-coëfficiëntenlijst versterken. Vooral met het oog op de strijd met België en Turkije zijn de Europese resultaten van groot belang. Hieronder de stand:
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