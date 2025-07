Nederland deelt ondanks verlies AZ eerste coëfficiëntentik uit

FC Utrecht heeft donderdagavond een waardevolle bijdrage geleverd aan de Nederlandse coëfficiëntenranglijst. In de tweede voorronde van de Europa League werd in Moldavië met 1-3 gewonnen van Sheriff Tiraspol. Dankzij die zege verstevigt Nederland zijn positie ten opzichte van Portugal, wat cruciaal is met het oog op het aantal Europese tickets voor Nederlandse clubs in de toekomst.

De avond begon nog met een domper, toen AZ zich blunderend presenteerde in de Conference League. De Alkmaarders verloren met 3-2 van het bescheiden Ilves in het Finse Tampere en lieten daarmee kostbare punten liggen in de strijd om een hogere Europese ranking.

Gelukkig wist FC Utrecht de schade ruimschoots te beperken. Dankzij de overwinning op Sheriff werd er 0,166 punt toegevoegd aan het Nederlandse coëfficiëntentotaal. De prestatie was extra belangrijk omdat de Portugese concurrentie niet wist te imponeren, zo meldt Voetbal International.

SC Braga kwam in Bulgarije niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Levski Sofia in de Europa League, terwijl Santa Clara onderuitging bij het Kroatische NK Varaždin (2-1). De Portugese clubs verzamelden daardoor slechts 0,100 punt, waarmee Nederland dus terrein wist te winnen. Overigens moet Nederland ook voorzichtig rekening gaan houden met België, dat wel prima zaken deden. Het is vooral belangrijk dat AZ en FC Utrecht zich weten te plaatsen voor de hoofdfase van een Europees toernooi.

De coëfficiëntenranglijst bepaalt hoeveel clubs een land mag afvaardigen in de Europese toernooien. Elke punt telt, en met het oog op de komende seizoenen heeft Nederland zich donderdag verzekerd van een klein maar belangrijk voordeel.