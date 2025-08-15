Nederland loopt dankzij AZ en FC Utrecht uit in coëfficiëntenstrijd

Nederland heeft opnieuw goede zaken gedaan op de coëfficiëntenranglijst. De zeges van AZ en FC Utrecht maakten van donderdag een productieve avond, waarbij ons land afstand nam van achtervolgers Portugal en België. En dat ondanks de uitschakeling van Feyenoord in de Champions League.

Feyenoord verloor dinsdag in Istanbul met 5-2 van Fenerbahçe en speelt dit seizoen in de Europa League. Daardoor loopt de club de lucratieve Champions League-bonuspunten mis. Concurrenten Portugal en België zagen Benfica en Club Brugge wél de laatste voorronde van het miljardenbal halen. Toch is Nederland nog altijd in het voordeel, met PSV en Ajax die al zeker zijn van deelname aan de Champions League.

Donderdag zorgden AZ en FC Utrecht voor Europese punten. AZ boekte een nipte 1-0 overwinning op FC Vaduz dankzij een rake strafschop van Troy Parrott. Dat resultaat leverde 0,167 punt op voor de Nederlandse coëfficiëntenstand. Ook FC Utrecht droeg zijn steentje bij: twee treffers van Victor Jensen bezorgden de ploeg van trainer Ron Jans een 2-1 zege op Servette, goed voor nóg eens 0,167 punt.

België kende een minder succesvolle avond. Anderlecht kwam bij FC Sheriff, de ploeg die eerder in de voorronde van de Europa League door Utrecht werd weggespeeld, niet verder dan 1-1. De Belgische score groeide daardoor slechts met 0,100 punt.

Portugal deed het iets beter, maar ook daar ging het niet vlekkeloos. Santa Clara bleef thuis steken op 0-0 tegen het bescheiden Larne FC, waardoor slechts 0,100 punt werd toegevoegd. Sporting Braga voldeed wel aan de verwachtingen door CFR Cluj met 2-0 te verslaan. Het totaal voor Portugal kwam daarmee op 0,300 punt.

Nederland staat nu op 61.283 punten, gevolgd door Portugal (55.466) en België (53.050).