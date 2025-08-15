Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Nederland loopt dankzij AZ en FC Utrecht uit in coëfficiëntenstrijd

Amber
bron: Ajax1
Wout Weghorst na Ajax - Telstar
Wout Weghorst na Ajax - Telstar Foto: © Pro Shots

Nederland heeft opnieuw goede zaken gedaan op de coëfficiëntenranglijst. De zeges van AZ en FC Utrecht maakten van donderdag een productieve avond, waarbij ons land afstand nam van achtervolgers Portugal en België. En dat ondanks de uitschakeling van Feyenoord in de Champions League.

Feyenoord verloor dinsdag in Istanbul met 5-2 van Fenerbahçe en speelt dit seizoen in de Europa League. Daardoor loopt de club de lucratieve Champions League-bonuspunten mis. Concurrenten Portugal en België zagen Benfica en Club Brugge wél de laatste voorronde van het miljardenbal halen. Toch is Nederland nog altijd in het voordeel, met PSV en Ajax die al zeker zijn van deelname aan de Champions League.

Donderdag zorgden AZ en FC Utrecht voor Europese punten. AZ boekte een nipte 1-0 overwinning op FC Vaduz dankzij een rake strafschop van Troy Parrott. Dat resultaat leverde 0,167 punt op voor de Nederlandse coëfficiëntenstand. Ook FC Utrecht droeg zijn steentje bij: twee treffers van Victor Jensen bezorgden de ploeg van trainer Ron Jans een 2-1 zege op Servette, goed voor nóg eens 0,167 punt.

België kende een minder succesvolle avond. Anderlecht kwam bij FC Sheriff, de ploeg die eerder in de voorronde van de Europa League door Utrecht werd weggespeeld, niet verder dan 1-1. De Belgische score groeide daardoor slechts met 0,100 punt.

Portugal deed het iets beter, maar ook daar ging het niet vlekkeloos. Santa Clara bleef thuis steken op 0-0 tegen het bescheiden Larne FC, waardoor slechts 0,100 punt werd toegevoegd. Sporting Braga voldeed wel aan de verwachtingen door CFR Cluj met 2-0 te verslaan. Het totaal voor Portugal kwam daarmee op 0,300 punt.

Nederland staat nu op 61.283 punten, gevolgd door Portugal (55.466) en België (53.050).

Gerelateerd:
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

'Oud-Ajacied Edson Álvarez mag vertrekken bij West Ham United'

0
Mika Godts

Ajax gevraagd naar Godts-gerucht: "Wat zij letterlijk zeggen..."

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Champions League Europa League Conference League
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd