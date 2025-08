Nederland profiteert op coëfficiëntenranglijst van zeperd België

"Minstens zo positief is de eliminatie van Charleroi in de Conference League, waardoor concurrent België nu al een troef verliest. Juist in het derde toernooi kan de Eredivisie het verschil maken", schrijft Michel Abbink op de website van Voetbal International. België staat momenteel nog ver achter Nederland, maar de Eredivisie raakt volgend seizoen het topjaar 2021/2022 kwijt en heeft in de cyclus 2022-2027 een achterstand van bijna vijf punten op België. "België wordt pas na het wegvallen van 2021/2022 een rivaal, een zeer grote zelfs. Daarom komt de Belgische malaise op een perfect moment", schrijf Abbink. Charleroi verloor na strafschoppen van Hammarby IF.

Het is van belang dat Nederland dit seizoen en komend seizoen veel punten pakt. Met AZ in de hoofdfase van de Conference League en FC Utrecht in de hoofdfase van een Europees toernooi kunnen hele goede zaken gedaan worden. Ook Portugal is in strijd verwikkeld met Nederland en België. "Alle subtoplanden beseffen dat in de zomer spijkers met koppen moeten worden geslagen. Het verschil tussen wel of geen deelnemer in de Conference League-hoofdfase kan het verschil betekenen tussen één of twee Champions League-tickets", aldus Abbink.

In de Conference League is het voor teams uit Nederland, Portugal en België relatief eenvoudig om veel punten te pakken gezien de tegenstanders. "De Eredivisie heeft nog een kleine twee jaar om België in te rekenen", laat Abbink weten. "Uiteraard helpt het daarbij ook dat FC Utrecht donderdag definitief afrekende met FC Sheriff Tiraspol in de tweede voorronde van de Europa League. Voor de Domstedelingen lag de druk er, vanuit coëfficiëntenperspectief, iets minder op omdat zij nog het Conference League-vangnet hebben."

"De ploeg van Ron Jans moet deze zomer nog maar één tegenstander elimineren om zeker te zijn van een competitiefase", vervolgt Abbink. "Zo ziet het er voorlopig zonnig uit voor Nederland, vooral door de vroege Belgische dreun, al blijft er werk aan de winkel voor de periode 2022-27. Nu is het dan ook hopen op nog een uitglijder van Anderlecht en Portugese misperen met Santa Clara en Sporting Braga, terwijl de Eredivisie volgende week zelf kan scoren met AZ, FC Utrecht en het in de voorronde van de Champions League instromende Feyenoord."

Stand cyclus 2021-2026

6. Nederland (60.449)

7. Portugal (54.366)

8. België (52.350)

Stand cyclus 2022-2027

6. België (45.750)

7. Portugal (41.450)

8. Nederland (41.249)

Programma derde voorronde

Nederland

Feyenoord - Fenerbahçe (Champions League)

Servette FC - FC Utrecht (Europa League)

AZ - FC Vaduz (Conference League)

Portugal

OGC Nice - Benfica (Champions League)

CFR Cluj - SC Braga (Europa League)

Larne - Stana Clara (Conference League)

België

RB Salzburg - Club Brugge (Champions League)

Anderlecht - Sheriff Tiraspol (Conference League)