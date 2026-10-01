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Nederland speelt na slechte eerst helft gelijk tegen Griekenland

Gijs Kila
bron: AjaxFanatics
Griekenland - Nederland
Griekenland - Nederland Foto: © MTB-Photo

Het Nederlands elftal heeft donderdagavond op de valreep een punt gepakt op bezoek bij Griekenland. Oranje stond bij rust met 2-0 achter, maar knokte zich in de tweede helft terug en kwam dankzij een late treffer van Tijjani Reijnders alsnog op 2-2.

Nederland kende een moeizame eerste helft in Thessaloniki. Griekenland dacht na dertien minuten al op voorsprong te komen via Christos Tzolis, maar die treffer werd vanwege buitenspel afgekeurd. Tien minuten later was het alsnog raak. Fotis Ioannidis kreeg na een lange uittrap de ruimte en schoof de bal in de verre hoek. Oranje had veel balbezit, maar creëerde nauwelijks kansen. Vlak voor rust werd de schade zelfs groter. Een verkeerde terugspeelbal van Ruben van Bommel belandde bij Ioannidis, die Giorgos Masouras bediende voor de 2-0.

Bondscoach Xavi Hernández greep in de rust in en bracht Noa Lang, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders. Virgil van Dijk kopte na 59 minuten uit een hoekschop van Joey Veerman de aansluitingstreffer binnen. Denzel Dumfries dacht daarna tot tweemaal toe de gelijkmaker te maken, maar beide doelpunten werden afgekeurd wegens buitenspel. In de slotfase kreeg Joshua Zirkzee een grote kopkans, maar de Griekse doelman voorkwam de 2-2. Een minuut later viel die alsnog. Reijnders zorgde in de 89ste minuut voor de late gelijkmaker en bezorgde Oranje daarmee een punt.

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