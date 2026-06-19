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Nederland treft Zweden op WK: BetMGM pakt uit met fraaie odds

Redactie
Supporters van het Nederlands elftal op de tribune tijdens het WK
Supporters van het Nederlands elftal op de tribune tijdens het WK Foto: © Pro Shots

ADVERTORIAL - Het Nederlands elftal neemt het zaterdagavond tijdens het WK op tegen Zweden. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman is licht favoriet, maar desondanks heeft BetMGM een aantal fraaie odds in petto in aanloop naar de tweede interland van Oranje op het toernooi. 

De quotering op een zege van Nederland staat op 1.73, terwijl een (teleurstellend) gelijkspel tegen Zweden nog veel meer geld zou opleveren: 3.80. Heb je helemaal geen vertrouwen in een goed resultaat? Zet dan in op een overwinning van Zweden: 4.80

Ook qua doelpuntenmakers kun je dit weekend gaan cashen. Denk dat jij dat Donyell Malen, die in de jeugdopleiding bij Ajax speelde, nu wel een goal gaat maken? Dan keert BetMGM ruim drie keer (2.55) je inleg uit. Durf je een gokje te wagen? Een doelpunt van de voormalig Ajax-spelers Ryan Gravenberch (8.50) of Frenkie de Jong (9.00) levert nog veel meer op! 

Heb je nog geen account bij BetMGM? Voor spelers van 24 jaar en ouder is er een speciale welkomstbonus! 

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*Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ | Bonus 24+ | Odds fluctueren

Zet in op Nederland tegen Zweden!

Het Nederlands elftal speelt zaterdagavond de tweede groepswedstrijd op het WK tegen Zweden. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

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