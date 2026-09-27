Nederland verslaat stug Servië dankzij twee goals van Meerdink
Het Nederlands elftal heeft zondagavond een overwinning geboekt op bezoek bij Servië. Mexx Meerdink groeide met twee doelpunten uit tot de grote man bij Oranje: 1-2.
Nederland had in de eerste helft duidelijk het initiatief, maar moest al vroeg verder zonder Cody Gakpo. De aanvaller werd hard geraakt op zijn enkel en liet zich na zeventien minuten vervangen door Ruben van Bommel. Oranje kreeg na een halfuur de beloning voor het overwicht. Crysencio Summerville werd in het strafschopgebied neergehaald, waarna Meerdink de toegekende penalty opeiste en overtuigend binnenschoot. Denzel Dumfries kreeg daarna nog een goede mogelijkheid op de 0-2, maar stuitte op de Servische doelman. Daardoor ging Nederland met een 0-1 voorsprong de rust in.
Servië kwam uitstekend uit de kleedkamer en maakte binnen een minuut na rust gelijk via invaller Luka Jovic. Oranje had het vervolgens even lastig, maar kreeg daarna opnieuw mogelijkheden. Van Bommel raakte de paal en Tijjani Reijnders schoot vanuit kansrijke positie over. In de 69ste minuut sloeg Meerdink opnieuw toe. De spits vond na een pass van Guus Til ruimte in het strafschopgebied en schoot met links diagonaal de 1-2 binnen. Servië kwam via Jovic nog dicht bij de gelijkmaker, maar zijn kopbal ging rakelings naast.
Nederland verslaat stug Servië dankzij twee goals van Meerdink
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