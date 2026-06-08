Nederland wint na bizar slot van Oezbekistan; Weghorst bankzitter
Het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het WK winnend afgesloten. In New York versloeg Oranje maandagavond Oezbekistan met 2-1, dankzij een benutte strafschop van Cody Gakpo in de 97ste minuut. Ajax-spits Wout Weghorst bleef negentig minuten op de bank.
De ploeg van bondscoach Ronald Koeman kreeg in de openingsfase al meerdere grote kansen. In de negende minuut miste Crysencio Summerville een opgelegde mogelijkheid na een snelle counter. Een minuut later zag Donyell Malen zijn kans verloren gaan na een goede voorzet van Gakpo.
Kort daarna volgde opnieuw gevaar via Denzel Dumfries, die Tijjani Reijnders in stelling bracht, maar diens kopbal ging over het doel. Halverwege de eerste helft kreeg Oranje een strafschop na een overtreding op Summerville. Gakpo benutte het buitenkansje en zette Nederland op 1-0.
Ook na rust bleef Oranje de bovenliggende partij met kansen voor onder anderen Summerville, Gakpo en een kopbal van Virgil van Dijk, maar de beslissende tweede treffer bleef uit. In de 65ste minuut viel doelman Bart Verbruggen geblesseerd uit en werd hij vervangen door Mark Flekken.
Even later leek invaller Brian Brobbey de score te verdubbelen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. In de slotfase kreeg Guus Til nog een rode kaart na hands in de buurt van een doorgebroken speler, na tussenkomst van de VAR.
In de 92ste minuut leek het alsnog mis te gaan toen Igor Sergeev de gelijkmaker maakte, maar diep in blessuretijd kreeg Oranje een nieuwe strafschop. In de 97ste minuut bleef Gakpo koel vanaf elf meter en bezorgde hij Nederland alsnog de overwinning. Zondag wacht voor Nederland de WK-opener tegen Japan.
Oranje 2-1 Oezbekistan
32' Gakpo 1-0 (P)
90+2' Sergeev 1-1
90+8' Gakpo 2-1 (P)
Opstelling Oranje: Verbruggen (66' Flekken), Van den Ven, Van Dijk, Van Hecke, Dumfries, De Jong (70' Til), Gravenberch, Reijnders, Gakpo, Malen (65' Brobbey), Summerville
Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!
Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!
Nederland wint na bizar slot van Oezbekistan; Weghorst bankzitter
Oud-Ajax-speler schittert in videoclip: "Bijna niet te geloven"
Vaessen: "Klaassen gaf knietjes in m'n ballen, Brobbey pakte me vast"
Jurriën Timber mist het WK met Oranje, Koeman roept vervanger op
Opstelling Oranje bekend: geen Wout Weghorst in de basisopstelling
'Feyenoord wil zich versterken met oud-keeperstrainer van Ajax'
Uitsupporters krijgen uitstel: korting blijft voorlopig bestaan
Borst: "Beter dan Malen, Depay, Weghorst en Brobbey bij elkaar"
Oud-Ajacied ontsnapte aan dood: "Wilde samen met die jongens!"
Vrouw van Danny Hoesen pleegde zelfmoord: "Dat brak me volledig"
Doe mee aan het Ajax1.nl WK 2026-spel en win mooie prijzen!
Vermoedelijke opstelling Oranje: geen basisplek voor Weghorst
Bondscoach over Eriksen-incident: "Dat was het belangrijkste"
Ten Hag verklapt beste speler met wie hij werkte: "Hij is slim"
Jansma vertelt fraaie Oranje-anekdote: "Ga zitten joh, mafkees!"
Koeman verklapt deel opstelling: "Ik moet voorzichtiger zijn..."
Oranje-advies voor Kluivert: "Dan kan hij van meerwaarde zijn"
'Transferwaarde van verdediger Lucas Rosa was nog nooit zo hoog'
Broer van De Jong is eerlijk: "Dat was toen nog niet geweldig"
Noppert kon naar Ajax of Man United: "Maar een transfer bleef uit"
Buikema eerlijk over zwaar Ajax-jaar: "Niet altijd over rozen"
Update over Christian Eriksen: "Pacemaker deed wat het moest doen"
'Fysieke gesteldheid Ter Stegen zorgt voor twijfels bij Ajax'
Heftige beelden: Christian Eriksen zakt in elkaar tijdens oefenduel
'Taylor trekt portemonnee voor verloving': "Vier karaats, insane"
Verweij vertelt over Perr Schuurs: "Toen schrokken we best wel"
Daley Blind over 'levensveranderend moment': "Je krijgt aanzien"
Driessen wijst naar Koeman: "Legde hij ergens onderin de la"
'Ajax houdt verrichtingen van linksback van Rode Ster in de gaten'
Janssen blikt terug op transfer: "Laten we dan gewoon stoppen"