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Nederland wint na bizar slot van Oezbekistan; Weghorst bankzitter

Joram
Wout Weghorst baalt na de nederlaag van Oranje in De Kuip
Wout Weghorst baalt na de nederlaag van Oranje in De Kuip Foto: © Pro Shots

Het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het WK winnend afgesloten. In New York versloeg Oranje maandagavond Oezbekistan met 2-1, dankzij een benutte strafschop van Cody Gakpo in de 97ste minuut. Ajax-spits Wout Weghorst bleef negentig minuten op de bank.

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman kreeg in de openingsfase al meerdere grote kansen. In de negende minuut miste Crysencio Summerville een opgelegde mogelijkheid na een snelle counter. Een minuut later zag Donyell Malen zijn kans verloren gaan na een goede voorzet van Gakpo.

Kort daarna volgde opnieuw gevaar via Denzel Dumfries, die Tijjani Reijnders in stelling bracht, maar diens kopbal ging over het doel. Halverwege de eerste helft kreeg Oranje een strafschop na een overtreding op Summerville. Gakpo benutte het buitenkansje en zette Nederland op 1-0.

Ook na rust bleef Oranje de bovenliggende partij met kansen voor onder anderen Summerville, Gakpo en een kopbal van Virgil van Dijk, maar de beslissende tweede treffer bleef uit. In de 65ste minuut viel doelman Bart Verbruggen geblesseerd uit en werd hij vervangen door Mark Flekken.

Even later leek invaller Brian Brobbey de score te verdubbelen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. In de slotfase kreeg Guus Til nog een rode kaart na hands in de buurt van een doorgebroken speler, na tussenkomst van de VAR.

In de 92ste minuut leek het alsnog mis te gaan toen Igor Sergeev de gelijkmaker maakte, maar diep in blessuretijd kreeg Oranje een nieuwe strafschop. In de 97ste minuut bleef Gakpo koel vanaf elf meter en bezorgde hij Nederland alsnog de overwinning. Zondag wacht voor Nederland de WK-opener tegen Japan.

Oranje 2-1 Oezbekistan

32' Gakpo 1-0 (P)
90+2' Sergeev 1-1
90+8' Gakpo 2-1 (P)

Opstelling Oranje: Verbruggen (66' Flekken), Van den Ven, Van Dijk, Van Hecke, Dumfries, De Jong (70' Til), Gravenberch, Reijnders, Gakpo, Malen (65' Brobbey), Summerville

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