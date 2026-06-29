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Nederlands Elftal krijgt waarschuwing voor duel: "Het is de hel!"

Arthur
Nederlands Elftal op het WK 2026
Nederlands Elftal op het WK 2026 Foto: © Pro Shots

Het Nederlands elftal staat op het WK voor een bijzonder lastige opgave. Niet alleen is Marokko de tegenstander in de zestiende finale, ook de omstandigheden in het Mexicaanse Monterrey maken de wedstrijd extra zwaar. Het Estadio Monterrey staat bekend om de verstikkende hitte, waardoor spelen er volgens kenners een ware uitputtingsslag is.

Voormalig Feyenoord-directeur Dennis te Kloese waarschuwde eerder al voor een duel in Monterrey. Nu Oranje er toch moet aantreden, deelt oud-international Merel van Dongen haar ervaringen met ESPN. De voormalig verdediger werd tweemaal kampioen met CF Monterrey en weet als geen ander hoe zwaar de omstandigheden zijn.

"Het dak hangt over de tribunes heen. Er is daardoor een enorme hitteval binnen, er staat bijna geen wind. Een verstikkende deken is het. Je kunt je er niet tegen wapenen. Ik denk dat onze jongens er echt de man met de hamer gaan tegenkomen."

Volgens Van Dongen is vooral de combinatie van temperatuur en luchtvochtigheid slopend. "Omdat het qua temperatuur de hel is. Het is daar rond die tijd (19:00 uur, red.) zo warm en de luchtvochtigheid is dan zo hoog... Het is bijna niet uit te leggen. Ik kan goed tegen hitte. Ik speelde ervoor in Spanje, dus ik was wel wat gewend. Maar heel eerlijk: af en toe ging het ook gewoon niet."

De oud-international ondervond zelf hoe extreem de omstandigheden kunnen zijn. Tijdens een wedstrijd moest ze zelfs per ambulance worden afgevoerd vanwege een ernstig vochttekort. "Je bent telkens een mentale strijd aan het voeren met de warmte. Ik heb wel eens zuurstof in de rust gekregen en op de Spelen droegen we vooraf ijsvesten. Ook schaafijs eten helpt. Je moet namelijk je temperatuur naar beneden zien te krijgen."

Van Dongen heeft daarom ook een opvallend advies voor bondscoach Ronald Koeman. "Doe alsjeblieft een harde warming up, intenser dan normaal. Niet rustig aan doen, maar erop klappen. Helemaal doodgaan. Wennen aan de warmte kan bijna niet, dus probeer dan maar over dat dode punt heen te gaan. Geef je over aan het zweten, want dat is het ergste: vochtverlies. Het wordt een enorme uitdaging voor het Nederlands elftal. Een survival of the fittest."

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