Nederlands elftal lijdt een pijnlijke nederlaag tegen Algerije

Het Nederlands elftal heeft het duel tegen Algerije met verlies afgesloten. In Rotterdam werd het uiteindelijk 0-1.

Oranje begon sterk in De Kuip. Al vroeg raakte Donyell Malen de paal na goed voorbereidend werk van debutant Crysencio Summerville en Tijjani Reijnders. Niet veel later dacht Nederland op voorsprong te komen via Reijnders, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Ook daarna bleef Oranje de bovenliggende partij. Summerville maakte een frisse indruk bij zijn debuut en was betrokken bij meerdere gevaarlijke aanvallen. Malen kreeg nog een grote kans na een snelle actie van Summerville, terwijl Cody Gakpo en Reijnders eveneens dicht bij een treffer waren. Toch bleef het bij rust 0-0.

Na de pauze voerde Koeman direct vijf wissels door. Onder anderen Robin Roefs maakte zijn debuut, terwijl Memphis Depay, Nathan Aké, Jorrel Hato en Justin Kluivert binnen de lijnen kwamen. Kluivert liet zich meteen zien met twee gevaarlijke schoten, maar telkens stond Luca Zidane, de doelman van Algerije, in de weg. Ook Depay kreeg een grote mogelijkheid. Zijn harde volley leek onderweg naar de hoek, maar opnieuw bracht Zidane redding. Tussendoor moest Oranje opletten bij een vrije trap op de rand van het strafschopgebied na balverlies achterin, al liep dat zonder gevolgen af.

Toen de wedstrijd leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, sloeg Algerije alsnog toe. In de 87e minuut trok Hadj Moussa vanaf de rechterkant naar binnen en krulde hij de bal met links prachtig in de verre bovenhoek. Voor Robin Roefs was er geen houden aan: 0-1.