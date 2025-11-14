Het laatste Ajax Nieuws
Nederlands elftal met deze basisopstelling op jacht naar WK-ticket
Ronald Koeman Foto: © Pro Shots
Het Nederlands elftal neemt het vanavond op tegen Polen. Bondscoach Ronald Koeman kiest voor de volgende basisopstelling.
Oranje kan zich vanavond al definitief plaatsen voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico volgend jaar. Bij winst in Warschau kunnen de vliegtickets alvast geboekt worden. De ploeg van Koeman staat eerste in de groep en drie punten voor op nummer twee Polen.
Het Nederlands elftal trapt om 20.45 uur af tegen Polen.
Opstelling Oranje: Verbruggen, Geertruida, Timber, Van Dijk, Van de Ven, De Jong, Gravenberch, Kluivert, Malen, Memphis, Gakpo
