Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Nederlands elftal met deze basisopstelling op jacht naar WK-ticket

Max
bron: Ajax1
Ronald Koeman
Ronald Koeman Foto: © Pro Shots

Het Nederlands elftal neemt het vanavond op tegen Polen. Bondscoach Ronald Koeman kiest voor de volgende basisopstelling. 

Oranje kan zich vanavond al definitief plaatsen voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico volgend jaar. Bij winst in Warschau kunnen de vliegtickets alvast geboekt worden. De ploeg van Koeman staat eerste in de groep en drie punten voor op nummer twee Polen.

Het Nederlands elftal trapt om 20.45 uur af tegen Polen. 

Opstelling Oranje: Verbruggen, Geertruida, Timber, Van Dijk, Van de Ven, De Jong, Gravenberch, Kluivert, Malen, Memphis, Gakpo

Sjoerd Mossou

Sjoerd Mossou verwacht dat oud-Ajacied stopt: "Dat is ook niet erg"

Aaron Bouwman in de Johan Cruijff Arena

Ajax-talent verdwijnt naar achtergrond: "Ik ga gewoon door"

Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"

Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
