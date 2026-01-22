'Nederlands elftal moet WK boycotten': "Hou onze jongens thuis"

Er is een petitie gestart om het Nederlands elftal komende zomer niet af te laten reizen naar het WK in de onder meer de Verenigde Staten. Journalist Teun van de Keuken is de petitie gestart, die dinsdagochtend al 60.000 keer ondertekend was. Maandag om 16.30 uur stond de teller nog op 10.000.

De initiatiefnemer noemt het 'onbestaanbaar dat onze voetballers gaan spelen op een toernooi van een president die dreigt eigen bondgenoot Groenland binnen te vallen en te bezetten, waarmee hij de NAVO vernietigt en de wereldvrede in gevaar brengt'.

De oproep is zowel aan de Nederlandse overheid als de KNVB gericht. "Wij willen niet dat onze voetballers door hun optreden op het toernooi impliciet steun geven aan het gewelddadige terreurbeleid van president Donald Trump tegen onschuldige migranten", staat ook in de oproep.

"Laat ons land en onze voetballers aan de goede kant van de geschiedenis staan. Hou onze jongens thuis", aldus Van de Keuken, die zaterdag met de petitie startte. Hij was maandagavond te gast bij Pauw & De Wit en zei: "Ik vind het onverkwikkelijk als wij doen alsof er niks aan de hand is."