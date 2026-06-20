Nederlands elftal scoort er vijf en wint overtuigend van Zweden
Het Nederlands elftal heeft de tweede WK-wedstrijd met overtuiging gewonnen. De mannen van Ronald Koeman waren met maar liefst 5-1 te sterk voor Zweden.
Koeman voerde, ten opzichte van de wedstrijd tegen Japan (2-2), één wijziging door: Brian Brobbey stond in de punt van de aanval, ten koste van Crysencio Summerville. Donyell Malen en Cody Gakpo waren de overige twee aanvallers.
Die wissel pakte uitstekend uit voor Oranje. Al na zes minuten was het raak voor Brobbey. Na een uitstekende loopactie kreeg hij de bal via Gakpo terug waarna de spits de 1-0 maakte. Tien minuten later tekende Brobbey ook voor de tweede Nederlandse goal.
Na de drinkpauze nam Zweden het initiatief over. Blågult leek vlak voor rust wat terug te doen, maar de goal van Gustaf Lagerbielke werd afgekeurd wegens buitenspel. In de tweede helft, met Summerville als invaller binnen de lijnen, pakte Oranje het goede spel weer op.
In de 47e minuut viel de 3-0. Denzel Dumfries gaf voor en vond Gakpo, die trefzeker was. Diezelfde Gakpo tekende in de 54e minuut voor de vierde Nederlandse goal. De Liverpool-aanvaller kapte naar binnen en vond de korte hoek.
Niet lang daarna deed Zweden wat terug. Anthony Elanga werd in de diepte gestuurd door Isak en toonde zijn snelheid: 4-1. Vlak voor tijd maakte Nederland de marge weer vier.
Invaller Memphis Depay gaf de bal aan Summerville en die scoorde met een venijnig schot zijn tweede van het toernooi. Daardoor won Oranje uiteindelijk met 5-1. De ploeg van Koeman sluit de groepsfase vrijdag af, met een wedstrijd tegen Tunesië.
Nederlands elftal scoort er vijf en wint overtuigend van Zweden
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