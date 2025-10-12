KieftJansenEgmondGijp
Kieft duidelijk: "Bij Ajax gespeeld, maar ik vind PSV net zo leuk"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Nederlands elftal

Nederlands elftal zet stap richting kwalificatie voor WK 2026

Amber
bron: Ajax1
Wout Weghorst in Oranje
Wout Weghorst in Oranje Foto: © Pro Shots

Het Nederlands elftal heeft dinsdagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om directe kwalificatie voor het WK van 2026. De ploeg van Ronald Koeman won overtuigend met 4-0 van Finland, mede dankzij een hoofdrol voor Memphis Depay, die één keer scoorde en twee assists gaf.

Koeman wijzigde zijn basisopstelling op drie plekken ten opzichte van het duel met Malta. Zo was Ajacied Wout Weghorst zijn basisplaats kwijt. Donyell Malen verscheen aan de aftrap en hij schoot Oranje na acht minuten op voorsprong. Virgil van Dijk kopte daarna de 2-0 binnen. Wederom was de assist van Memphis Depay, die zelf ook een goal maakte. 

Na hands van een Finse verdediger ging de bal op de stip. Depay faalde niet en zette de 3-0 ruststand op het bord. Na rust nam Oranje wat gas terug, al kreeg het nog kansen via onder meer invaller Weghorst, wiens doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

In de slotfase zorgde Cody Gakpo nog voor een fraai slotakkoord: na voorbereidend werk van Xavi Simons schoot de Liverpool-aanvaller de bal schitterend in de kruising: 4-0.

Door de overwinning vergroot Nederland de voorsprong op achtervolgers Polen en Finland naar zes punten. Op 14 november wacht een cruciale uitwedstrijd tegen Polen. Bij winst is Oranje zeker van deelname aan het WK 2026 in de Verenigde Staten.

Gerelateerd:
Hans Kraay jr.

Kraay jr. over Oranje: "Logisch dat hij nu weer de kans krijgt"

0
Wout Weghorst

Opstelling Oranje bekend: Koeman voert drie wijzigingen door

0
Lees meer:
Nederlands elftal Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"

0
Sherida Spitse in het Letzigrund Stadion

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd