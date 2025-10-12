Nederlands elftal zet stap richting kwalificatie voor WK 2026

Het Nederlands elftal heeft dinsdagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om directe kwalificatie voor het WK van 2026. De ploeg van Ronald Koeman won overtuigend met 4-0 van Finland, mede dankzij een hoofdrol voor Memphis Depay, die één keer scoorde en twee assists gaf.

Koeman wijzigde zijn basisopstelling op drie plekken ten opzichte van het duel met Malta. Zo was Ajacied Wout Weghorst zijn basisplaats kwijt. Donyell Malen verscheen aan de aftrap en hij schoot Oranje na acht minuten op voorsprong. Virgil van Dijk kopte daarna de 2-0 binnen. Wederom was de assist van Memphis Depay, die zelf ook een goal maakte.

Na hands van een Finse verdediger ging de bal op de stip. Depay faalde niet en zette de 3-0 ruststand op het bord. Na rust nam Oranje wat gas terug, al kreeg het nog kansen via onder meer invaller Weghorst, wiens doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

In de slotfase zorgde Cody Gakpo nog voor een fraai slotakkoord: na voorbereidend werk van Xavi Simons schoot de Liverpool-aanvaller de bal schitterend in de kruising: 4-0.

Door de overwinning vergroot Nederland de voorsprong op achtervolgers Polen en Finland naar zes punten. Op 14 november wacht een cruciale uitwedstrijd tegen Polen. Bij winst is Oranje zeker van deelname aan het WK 2026 in de Verenigde Staten.