Nederlands elftal zoekt spits: "Bij Oranje is Brobbey dat niet"

Tegen Spanje koos Koeman twee keer voor de teruggekeerde Memphis Depay. "Memphis Depay is daar nu terug en de winst is: hij bleef fysiek heel bij twee slijtageslagen in drie dagen, wat de afgelopen jaren vaak een probleem was", oordeelt Wijffels in het Algemeen Dagblad. "Maar ook eerlijk analyseren: twee keer in drie dagen hetzelfde spelniveau, dat lukte niet. Straks is dat wel de norm op een toernooi."

Daarachter heeft Koeman volgens Wijffels ook nog geen geschikte vervanger. "Bij Oranje is Brian Brobbey geen spits die structureel gewicht in de schaal legt tegen een topdefensie. Joshua Zirkzee rekent Koeman al niet eens meer mee", weet de journalist. "Misschien dat Emanuel Emegha straks een alternatief kan worden in het jaar tot aan het WK. Hij gaat deze zomer op de weegschaal bij Jong Oranje op het EK."