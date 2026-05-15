'Nederlandse arbiter gearresteerd in Engeland, streep door WK'
Bizar nieuws uit de scheidsrechters-wereld: Rob Dieperink is vorige maand in Engeland in opspraak geraakt, zo meldt De Telegraaf. De Nederlandse toparbiter, die op 9 april actief was als VAR tijdens het Conference League-duel tussen Crystal Palace en Fiorentina (3-0), werd na afloop in zijn hotel in Londen gearresteerd, op verdenking van aanranding.
Dieperink werd door de Londense politie meegenomen op verdenking van de aanranding van een 17-jarige jongen en nog twee andere delicten. Uit documenten die De Telegraaf heeft ingezien, blijkt echter dat alle drie de aanklachten wegens een absoluut gebrek aan bewijs van tafel zijn geveegd.
Het Britse medium The Sun schreef destijds al anoniem over een 'UEFA-official' die in de lobby van het hotel een minderjarige jongen ongewenst zou hebben aangeraakt en hem mee wilde lokken naar zijn kamer. Terwijl Dieperink in het stadion zijn werk deed als VAR, deed de jongen aangifte. Bij terugkeer in het hotel sloegen de agenten toe en werd de Nederlander voor de ogen van geschokte UEFA-collega's afgevoerd voor verhoor. Dieperink werkte direct volledig mee en droeg direct zijn telefoon en laptop over om te bewijzen dat hij niets te verbergen had. Dat wierp zijn vruchten af: binnen twee weken besloot de politie de zaak definitief te seponeren.
Ondanks dat Dieperink volledig is vrijgepleit, heeft het incident wel gigantische sportieve gevolgen. Hij zou deze zomer namelijk als vaste VAR van Danny Makkelie meegaan naar het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De FIFA hanteert echter een bikkelhard beleid en wil alleen officials van onbesproken gedrag op het toernooi hebben. De wereldvoetbalbond heeft dan ook per direct een streep door de naam van de Nederlander gezet; de Fransman Willy Delajod is als zijn vervanger opgeroepen.
Bij de KNVB reageerde men geschokt, maar de Nederlandse bond blijft wél vierkant achter Dieperink staan omdat hij vanaf moment één open kaart heeft gespeeld. Hij komt in de Eredivisie dan ook 'gewoon' in actie en is komend weekend de VAR bij het duel tussen NEC en Go Ahead Eagles.
Een woordvoerder van de KNVB reageert tegenover De Telegraaf: "Wij staan voor een veilige en integere voetbalcultuur op alle niveaus en nemen meldingen van ongewenst gedrag altijd serieus. Vanzelfsprekend vinden wij dat een Nederlandse scheidsrechter van onbesproken gedrag moet zijn, maar wij vinden het ook belangrijk dat hij de kans krijgt zijn verhaal te vertellen und niet onterecht wordt beschuldigd. In dit specifieke geval heeft de politie in het Verenigd Koninkrijk de zaak onderzocht en geseponeerd. Rob Dieperink heeft vanaf het eerste moment volledige medewerking verleend en openheid van zaken gegeven richting de KNVB, en op basis van alle beschikbare informatie zien wij geen aanleiding hem niet aan te stellen voor wedstrijden in de Nederlandse competitie."
Ook Dieperink zelf heeft gereageerd. "Het doet mij veel verdriet dat ik ten onrechte beschuldigd ben. Vanaf het begin heb ik volledige medewerking verleend aan het politieonderzoek en ook direct volle openheid gegeven aan FIFA, UEFA en de KNVB. De beschuldigingen zijn weerlegd en de zaak is na een adequaat en grondig onderzoek door de politie binnen twee weken geseponeerd. Ik ben dankbaar voor de steun die ik van de KNVB heb ontvangen en de wijze waarop zij met deze zaak zijn omgegaan. Het is jammer dat FIFA heeft besloten mij niet meer aan te stellen voor het WK, daar ben ik uiteraard teleurgesteld over."
