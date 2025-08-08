Nederlandse clubs boeken cruciale zeges in strijd coëfficiënten

Donderdagavond bleek bijzonder gunstig voor de Nederlandse clubs in Europa. Zowel FC Utrecht als AZ boekte overtuigende overwinningen, wat niet alleen goed nieuws is voor de korte termijn, maar ook van grote waarde kan zijn in het grotere plaatje van dit seizoen.

Dat meldt Voetbal International. In Genève versloeg FC Utrecht Servette FC met 1-3, een zege die 0.167 coëfficiëntenpunt opleverde voor Nederland. Belangrijker nog: als de ploeg van Ron Jans volgende week de voorsprong vasthoudt, is plaatsing voor een Europese hoofdfase zeker. Daarmee zou Nederland met vijf clubs aan een groepsfase beginnen, een ongekende luxe, zeker met het oog op de felle concurrentie van Portugal.

AZ Alkmaar deed eveneens wat het moest doen. In eigen huis werd FC Vaduz eenvoudig met 3-0 opzijgezet, waarmee nog eens 0.167 punt werd toegevoegd aan het Nederlandse totaal. Met een goed perspectief richting de play-offs ligt ook voor AZ een plaats in de groepsfase binnen handbereik. De Nederlandse achtervolging op Frankrijk en verdediging tegen Portugal krijgt door deze resultaten een flinke boost.

De ranglijst na vanavond

5. Frankrijk: 67,748

6. Nederland 60,950

7. Portugal: 54.966

8. België: 52.750