Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Nederlandse clubs boeken cruciale zeges in strijd coëfficiënten

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Ajax viert treffer bij Como Cup
Ajax viert treffer bij Como Cup Foto: © Pro Shots

Donderdagavond bleek bijzonder gunstig voor de Nederlandse clubs in Europa. Zowel FC Utrecht als AZ boekte overtuigende overwinningen, wat niet alleen goed nieuws is voor de korte termijn, maar ook van grote waarde kan zijn in het grotere plaatje van dit seizoen.

Dat meldt Voetbal International. In Genève versloeg FC Utrecht Servette FC met 1-3, een zege die 0.167 coëfficiëntenpunt opleverde voor Nederland. Belangrijker nog: als de ploeg van Ron Jans volgende week de voorsprong vasthoudt, is plaatsing voor een Europese hoofdfase zeker. Daarmee zou Nederland met vijf clubs aan een groepsfase beginnen, een ongekende luxe, zeker met het oog op de felle concurrentie van Portugal.

AZ Alkmaar deed eveneens wat het moest doen. In eigen huis werd FC Vaduz eenvoudig met 3-0 opzijgezet, waarmee nog eens 0.167 punt werd toegevoegd aan het Nederlandse totaal. Met een goed perspectief richting de play-offs ligt ook voor AZ een plaats in de groepsfase binnen handbereik. De Nederlandse achtervolging op Frankrijk en verdediging tegen Portugal krijgt door deze resultaten een flinke boost.

De ranglijst na vanavond

5. Frankrijk: 67,748 
6. Nederland 60,950 
7. Portugal: 54.966 
8. België: 52.750

Gerelateerd:
Ronald Koeman

Ronald Koeman geeft gezondheidsupdate: "Dan kies ik daarvoor"

0
Marciano Vink namens ESPN

Vink geeft advies: "Ajax moet daar echt nog een speler halen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
John Heitinga

Heitinga krijgt advies bij Ajax: "Hij is op De Toekomst geweest"

0
Wim Kieft

Kieft twijfelt: "Ik vind dat heel veel voor zo'n jongen van Ajax"

0
Marciano Vink

Marciano Vink waarschuwt Ajax: "Dan krijg je het echt heel zwaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
10/08
Ajax
14:30
Telstar
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Ajax 0 0 0
2 AZ 0 0 0
3 Excelsior 0 0 0
4 FC Groningen 0 0 0
5 FC Twente 0 0 0
6 FC Utrecht 0 0 0
7 FC Volendam 0 0 0
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd