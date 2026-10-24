Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Nederlandse clubs doen uitstekende zaken in coëfficiëntenstrijd

Max
Míchel Sánchez
Míchel Sánchez Foto: © BSR Agency

Het was een uitstekende week voor het Nederlands voetbal. Vijf van de zes ploegen wisten te winnen in Europa en dat zijn goede zaken voor de coëfficiënten.

PSV begon de week met een overwinning op FC Porto. Feyenoord verloor een dag later in de Champions League wel van Real Betis, maar op donderdag was het voor Ajax, NEC, AZ en FC Twente allemaal weer volle buit in de Conference League en de Europa League.

De laatste keer dat vier Nederlandse Europese deelnemers op één avond een overwinning boekten, was in oktober 2008. Door de vijf overwinningen is Nederland 1,67 punt rijker in de coëfficiëntenstrijd. 

Voor de periode 2023-28 loopt Nederland 0,46 punt in op nummer acht Griekenland. Mocht Nederland in deze cyclus buiten de toptien vallen, kwalificeert de kampioen van de Eredivisie zich niet langer direct voor de Champions League. 

Zet in op Ajax tegen Sparta Rotterdam!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Mido bij Ajax

Ajax voegt publiekslieveling toe aan sterrenploeg voor Barça

0
Wim Kieft

Kieft onthult hard Ajax-verleden: "Ze keken niet naar ze om"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft onthult hard Ajax-verleden: "Ze keken niet naar ze om"

0
Tolu Arokodare voor een thuiswedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena

Tolu Arokodare verklapt: "Hij spreekt niet heel goed Engels"

0
Tolu Arokodare viert zijn treffer voor Ajax in een thuiswedstrijd

Tolu sheelt de show tijdens persconferentie: "En Willem helemaal"

0
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena

Michel mist 8 (!) spelers bij Ajax: "Zondag misschien beschikbaar"

0
Wim Kieft en Davy Klaassen

Wim Kieft bespreekt Ajacied: "Klaassen heeft geen vertrouwen in hem"

0
Khalid Boulahrouz aan het werk als analyticus

Boulahrouz waarschuwt: "Ze verwachten gewoon te veel van Ajax"

0
Davy Klaassen bij de spelersbus van Ajax

Davy Klaassen krijgt kritiek: "Ik had hem die strafschop gegeven"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Nederlandse clubs doen uitstekende zaken in coëfficiëntenstrijd

Ajax voegt publiekslieveling toe aan sterrenploeg voor Barça

Kieft onthult hard Ajax-verleden: "Ze keken niet naar ze om"

De Boer haalt hard uit naar Ajax: "Ik heb me écht geschaamd"

Voormalig Ajacied schittert opnieuw: "Hij is gewoon geweldig"

Brandt blijft trouw aan zichzelf: "Dan is het tijd om te gaan"

Bouwman werd geappt door tegenstander: "Is alweer maand geleden"

Ten Hag onthult gemiste toptransfers: "Ik wil maar één speler"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws