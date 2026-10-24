Nederlandse clubs doen uitstekende zaken in coëfficiëntenstrijd

Het was een uitstekende week voor het Nederlands voetbal. Vijf van de zes ploegen wisten te winnen in Europa en dat zijn goede zaken voor de coëfficiënten.

PSV begon de week met een overwinning op FC Porto. Feyenoord verloor een dag later in de Champions League wel van Real Betis, maar op donderdag was het voor Ajax, NEC, AZ en FC Twente allemaal weer volle buit in de Conference League en de Europa League.

De laatste keer dat vier Nederlandse Europese deelnemers op één avond een overwinning boekten, was in oktober 2008. Door de vijf overwinningen is Nederland 1,67 punt rijker in de coëfficiëntenstrijd.