'Nederlandse clubs hebben weinig kansen in de Champions League'

Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Arthur
bron: Opta Sports
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

De matige start van Ajax en PSV in de Champions League heeft de kansen van beide clubs op een plek in de volgende ronde flink doen slinken. Volgens berekeningen van Opta zijn die kansen na de eerste speelronde in het miljardenbal aanzienlijk gedaald.

Vooraf werd de kans van PSV om de play-offs te halen nog geschat op ruim 46 procent, maar na de verrassende nederlaag tegen Union Sint-Gillis is dat gezakt naar 28 procent. De thuiswedstrijd tegen de Belgische kampioen werd vooraf namelijk gezien als een duel waarin de ploeg van Peter Bosz drie punten moest pakken.

Met nog uitwedstrijden tegen Bayer Leverkusen, Olympiakos Piraeus, Liverpool en Newcastle United, en thuisduels met Napoli, Atlético Madrid en Bayern München in het verschiet, wacht PSV een zwaar programma. Opta schat inmiddels de kans dat de Eindhovenaren bij de onderste twaalf ploegen eindigen op ruim zeventig procent.

Voor Ajax was de kans om na acht wedstrijden al uitgeschakeld te zijn vooraf al niet groot: 35 procent. Na de nederlaag tegen Inter is dat percentage gedaald naar 7 procent. Ter vergelijking: alleen Slavia Praag (74,2 procent) en Kairat Almaty (97,8 procent) hebben volgens Opta nog kleinere overlevingskansen.

Ajax staat nu voor zware uitduels tegen Olympique Marseille en Chelsea en speelt pas in november weer thuis tegen Galatasaray en Benfica. In december wacht een ontmoeting met Qarabag FK in Azerbeidzjan. De kansen van die clubs worden momenteel hoger ingeschat dan die van Ajax en PSV, mede dankzij Qarabag’s stunt tegen Benfica en de komende confrontatie met FC Kopenhagen.

