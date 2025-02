Nederlandse clubs versterken de zesde plek op UEFA-ranglijst

Nederlandse clubs hebben opnieuw een sterke Europese week achter de rug en verstevigen hun zesde positie op de UEFA-coëfficiëntenranglijst. Dankzij vier overwinningen is de voorsprong op Portugal gegroeid tot bijna vier punten, wat de Eredivisie een stap dichter bij twee vaste plaatsen in de Champions League voor het seizoen 2026/27 brengt. Ajax pakte net als Feyenoord, AZ en FC Twente een overwinning, hetgeen zoden aan de dijk zet.

Ajax won met 0-2 van Union Sint-Gillis, AZ versloeg Galatasaray overtuigend met 4-1, en FC Twente boekte een 2-1 zege op Bodø/Glimt. Alleen PSV kon geen punten toevoegen na een nipte 2-1 nederlaag tegen Juventus. In totaal verdiende Nederland 1,334 coëfficiëntenpunt, terwijl Portugal slechts 0,600 punt verzamelde door een overwinning van Benfica en een gelijkspel van FC Porto.

Met deze resultaten komt Nederland op 65,150 punten, terwijl Portugal blijft steken op 61,366 punten. De zesde plek op de ranglijst is van groot belang, omdat deze vanaf het seizoen 2026/27 recht geeft op twee directe Champions League-tickets en een extra voorrondeticket voor de nummer drie van de Eredivisie. Voor 2025/26 is deze verdeling al verzekerd, maar Nederland wil deze status ook voor het jaar erna veiligstellen.

De komende weken kunnen nog meer punten opleveren. FC Twente, AZ en Ajax zijn dichtbij een plek in de achtste finales van de Europa League, wat per club nog eens 0,167 punt kan opleveren. Ook Feyenoord en PSV hebben kans op extra punten als ze zich weten te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. Feyenoord verdedigt een 1-0 voorsprong in Milaan, terwijl PSV thuis van Juventus moet winnen om door te gaan.