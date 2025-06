'Nederlandse middenvelder (19) op de radar verschenen van Ajax'

Kees Smit staat in de belangstelling van enkele van de grootste clubs van Europa. De 19-jarige middenvelder van AZ Alkmaar heeft zich in de kijker gespeeld bij topclubs uit binnen- en buitenland, zo meldt transferwatcher Ekrem Konur op X.

“Real Madrid, Barcelona, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Ajax, Feyenoord en PSV houden allemaal de 19-jarige middenvelder van AZ Alkmaar nauwlettend in de gaten,” schrijft Konur. De jonge middenvelder geldt als een van de grootste talenten uit de AZ-opleiding, die de laatste jaren bekendstaat om het voortbrengen van spelers met internationale potentie.

Het is nog onduidelijk of een van de geïnteresseerde clubs deze zomer een concreet bod zal neerleggen in Alkmaar.