Mike Verweij voorspelt Ajax-situatie: "Dat gaat enorm knetteren"
Neefje Rob Jetten bij selectie Ajax: "Hij doet het echt geweldig"

Tom
bron: 3FM Serious Request
Rob Jetten
Rob Jetten Foto: © BSR Agency

Lucas Jetten, het neefje van D66-partijleider Rob Jetten, zit zaterdagavond bij de selectie van Ajax. Dat heeft Jetten bij 3FM Serious Request laten weten. 

Ajax neemt het zaterdagavond op tegen NEC Nijmegen. "Op de bank bij Ajax zit Lucas Jetten, mijn neefje, die bij Jong Ajax speelt", begint Rob Jetten. "Hij doet het echt geweldig daar en volgens Louis van Gaal ook één van de grootste talenten van de club. Ik hoop stiekem ook dat hij vanavond (zaterdagavond, red.) in actie komt."

Om 20:00 trappen NEC en Ajax af in de Goffert. Wanneer Lucas Jetten in actie zou komen zou dat zijn debuut betekenen voor de Amsterdammers. 

