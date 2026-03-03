"Neem van mij aan: Ajax komt met knikkende knieën naar Groningen"

FC Groningen verloor de vorige zes wedstrijden, maar Nijland gelooft zaterdag tegen Ajax in een ommekeer. "Ik heb Ajax tegen Zwolle gezien (0-0, red.) en dat was verschrikkelijk slecht. Ik denk dat daar zaterdag andermaal kansen liggen voor Groningen", merkt de voormalig directeur van de Trots van het Noorden op bij RTV Noord. "Neem van mij aan: ze komen met knikkende knieën naar Groningen."

Nijland weet dat Ajax ook niet in beste doen is en ziet kansen voor de ploeg van Dick Lukkien. "Als je vol druk zet op de verdediging dan krijg je kansen", verzekert hij. "De achterste linie is ongelooflijk slecht in de opbouw en dat geldt zeker ook voor die doelman (Maarten Paes, red.), die denkt dat-ie voetballend heel goed mee kan. Een mooi kantelmoment voor FC Groningen aanstaande zaterdag."