'Nemanja Gudelj maakt verrassende transfer naar Belgische club'
Nemanja Gudelj staat mogelijk voor een verrassende overstap naar België. Volgens Het Nieuwsblad wil Royal Antwerp de 34-jarige middenvelder transfervrij overnemen na zijn vertrek bij Sevilla.
Gudelj is deze zomer zonder club komen te zitten nadat zijn contract bij de Spaanse topclub afliep. Royal Antwerp ziet zijn kans schoon en wil de ervaren Serviër met een contract overtuigen om voor de Belgische club te kiezen.
De middenvelder maakte in Nederland naam bij NAC Breda, waarna hij de overstap naar AZ verdiende. In de zomer van 2015 betaalde Ajax vervolgens zes miljoen euro om Gudelj naar Amsterdam te halen. Na zijn periode bij de Amsterdammers speelde hij voor Tianjin TEDA in China, Sporting CP en de afgelopen jaren voor Sevilla.
Gudelj kwam tot 75 interlands voor Servië en won in zijn loopbaan meerdere prijzen. Met Sevilla veroverde hij tweemaal de Europa League, terwijl hij met Sporting CP beslag legde op de Portugese beker en de League Cup.
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