Nemanja Matic getipt bij Ajax: "Hij is nog steeds hartstikke fit"

Ajax is nog altijd op zoek naar een ervaren verdedigende middenvelder nu Jordan Henderson bij de club vertrokken is. In #DoneDeal de podcast van VoetbalPrimeur worden namen als Nemanja Matic (Olympique Lyon) en Daley Blind (Girona).

"Matic is 37 jaar dus dat is wel wat oud, maar hij is nog steeds hartstikke fit. Zijn salaris kan misschien een probleem worden, maar Dusan Tadic kan een goed woordje voor Ajax doen. Die twee zijn goede vrienden van de Servische ploeg", luidt een suggestie bij VoetbalPrimeur.

"Hij heeft een nog eenjarig contract bij Olympique Lyon, dus dat zal niet heel duur zijn", wordt gezegd. "Salaris is misschien wel een dingetje. Ik vind hem nog steeds een steengoede voetballer. Als je er snelle jongens omheen zet... Jordan Henderson was ook niet snel."