Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Ajax transfergeruchten en nieuws

Nemanja Matic getipt bij Ajax: "Hij is nog steeds hartstikke fit"

Rik Engelbertink
bron: VoetbalPrimeur
Nemanja Matic bij Olympique Lyon
Nemanja Matic bij Olympique Lyon Foto: © Pro Shots

Ajax is nog altijd op zoek naar een ervaren verdedigende middenvelder nu Jordan Henderson bij de club vertrokken is. In #DoneDeal de podcast van VoetbalPrimeur worden namen als Nemanja Matic (Olympique Lyon) en Daley Blind (Girona).

"Matic is 37 jaar dus dat is wel wat oud, maar hij is nog steeds hartstikke fit. Zijn salaris kan misschien een probleem worden, maar Dusan Tadic kan een goed woordje voor Ajax doen. Die twee zijn goede vrienden van de Servische ploeg", luidt een suggestie bij VoetbalPrimeur.

"Hij heeft een nog eenjarig contract bij Olympique Lyon, dus dat zal niet heel duur zijn", wordt gezegd. "Salaris is misschien wel een dingetje. Ik vind hem nog steeds een steengoede voetballer. Als je er snelle jongens omheen zet... Jordan Henderson was ook niet snel."

Video’s
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
0 reacties
Laatste reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
