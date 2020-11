Geschreven door Jordi Smit 25 nov 2020 om 20:11

Ajax won in de competitie eenvoudig van Heracles Almelo. De Amsterdammers stuurden de bezoekers met een uitstekende 5-0 nederlaag terug naar huis. Tijdens de wedstrijd was de grote uitblinker David Neres, die met een verwoestende uithaal in de bovenhoek aan alle twijfels een einde maakte.

Het zat de Braziliaanse aanvaller afgelopen seizoen niet mee. In november 2019 liep Neres tegen een ogenschijnlijk lichte knieblessure op, maar het herstel duurde een stuk langer dan gedacht. De revalidatie ging beetje bij beetje, waardoor het voor hem uiteindelijk pas in augustus van dit jaar mogelijk was om terug te keren binnen te lijnen. Wie vergeten was welke kwaliteiten Ajax met Neres in huis heeft, kon al aan het begin van het seizoen merken dat Ajax weer over de voetballer kon beschikken.

Neres stond vóór zondagmiddag tweemaal in de Eredivisie en tweemaal in de Champions League in het basiselftal. Hoewel de buitenspeler tijdens die wedstrijden het niet voor elkaar kreeg om een doelpunt te maken of een assist af te leveren, zorgde zijn dreiging in zijn acties wél voor het nodige verrassingseffect in de verdediging van de tegenstanders. Tegen Heracles Almelo maakte Neres aan de laatste twijfels een einde door een nadrukkelijke rol af te dwingen.

Belangrijke rol

De dreiging van Neres was ook tegen de Oosterlingen nadrukkelijk te zien. Het zorgde in de openingsfase al voor een aantal afgedwongen kansen vanaf de rechterkant, waaruit zelfs het eerste doelpunt van de wedstrijd ontstond. De Braziliaan zag na zes minuten spelen een aantal ploeggenoten in het strafschopgebied vrijstaan en besloot de bal dan ook voor het doel te slingeren. De voorzet kwam vervolgens precies bij Lassina Traoré terecht, waarna de centrumspits de bal snoeihard tegen de touwen jaagde.

Het doelpunt zette niet alleen Ajax op voorsprong, maar liet eveneens het vertrouwen bij Neres groeien. De vleugelaanvaller ging steeds makkelijker spelen en stelde meermaals zijn medespelers in staat om een doelpunt te maken. Dat lukte hen uiteindelijk niet, maar Neres zélf wel. De voetballer nam een afvallende bal van grote afstand op zijn wreef en zag deze wegdraaiend in de rechterhoek verdwijnen. Keeper Michael Brouwer was kansloos, waardoor Ajax op een comfortabele voorsprong kwam te staan.

Braziliaanse aanval

Met zijn sterke optreden tegen Heracles maakt Neres een grote kans om in de Champions League tegen FC Midtjylland wederom bij het basisteam te behoren. Niet alleen bereikt Neres wekelijks een uitstekende vorm, ook heeft hij vooralsnog niet veel te duchten van zijn concurrentie. Waar Quincy Promes zich voornamelijk moet richten op invalbeurten, lijkt Ten Hag met Zakaria Labyad dit seizoen de voorkeur te hebben om hem centraal op het veld neer te zetten. Logisch ook, want Labyad heeft niet de snelheid om zijn tegenstander op de vleugels te passeren.

Dan blijft uitsluitend nog aanvoerder Dusan Tadic over die dit seizoen steevast aan de linkerkant stond opgesteld. De Serviër speelde de afgelopen twee seizoenen nog als centrumspits, maar de oefenmeester heeft daar vaak een plaats ingeruimd voor Traoré. Evenals tegen Atalanta Bergamo heeft Ten Hag tegen de Denen de mogelijkheid om Tadic op de positie van aanvallende middenvelder neer te zetten, zodat ruimte blijft om met Antony en Neres een Braziliaanse aanval te creëren. Daarmee moet Ajax in staat zijn om het Deense team te verrassen.

Veelbelovend talent

Het Braziliaanse Nationale elftal hoopt hoe dan ook dat Neres dit voetbaljaar veel in actie komt. Dat blijkt uit de woorden van Tauan Ambrosio, een journalist die voor de Braziliaanse afdeling van Goal werkt. Volgens de verslaggever zien de Brazilianen Ajax als ideale club om de Braziliaanse talenten onder te brengen. Via de Amsterdammers kwam Neres zelfs in beeld voor de geelhemden. “Hij wordt hier gezien als een mogelijke ster voor de toekomst”, vertelt Ambrosio.

“Maar op dit moment moet hij het op de flanken afleggen tegen Rodrygo en Vinicius Júnior. Het spreekt in Neres’ voordeel dat hij deel uitmaakte van het elftal dat vorig jaar de Copa América won, maar helaas voor hem krijgen de jongens van Real Madrid het laatste jaar zo’n beetje om en om de voorkeur.” Mocht Neres echter zijn sterke spel in Amsterdam voortzetten, dan is het een kwestie van tijd totdat Neres weer kans maakt op een basisplaats bij Brazilië. Al wordt het de vraag of hij ooit aan de torenhoge verwachtingen van zijn thuisland kan voldoen.