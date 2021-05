Geschreven door Jessica Westdijk 28 mei 2021 om 12:05

David Neres brengt zijn vakantie door in zijn thuisland Brazilië en neemt het er flink van, al bleek dat niet zo handig. De aanvaller is afgelopen nacht opgepakt toen hij aanwezig was op een illegaal feest, zo meldt UOL Noticias.

Hij zou volgens de krant om 2 uur ‘s nachts zijn opgepakt op een feestje in Sao Paulo. Na 21.00 zijn evenementen op dit moment verboden in de Braziliaanse stad, vanwege de coronamaatregelen. Op het feest waren 124 mensen aanwezig, waaronder dus Neres.

De Telegraaf schrijft dat Ajax via de media ook de berichten over de arrestatie heeft vernomen, maar nog geen officieel bericht heeft gehoord van Neres of een vertegenwoordiger.