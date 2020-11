Geschreven door Jordi Smit 25 nov 2020 om 09:11

© Proshots

David Neres neemt het woensdagavond met Ajax op tegen FC Midtjylland. De aanvaller stond een groot gedeelte van vorig seizoen buitenspel vanwege een slepende blessure, waardoor hij meer dan ooit van het voetbal geniet.

De Braziliaan blikt in een gesprek met De Telegraaf terug op november 2019, toen hij de blessure in de uitwedstrijd tegen Chelsea opliep. “Het was verreweg de moeilijkste periode uit mijn leven”, vertelt hij eerlijk. “De meniscusblessure was niet zo ernstig, maar er traden complicaties op tijdens mijn herstel. Hoe hard ik ook trainde, het werd maar niet beter. Ik werd crazy, was verdrietig en heb soms gehuild. De twee maanden die voor het herstel stonden, werden er twaalf.”

Die periode was ook door de Amsterdammers niet voorzien. Intussen zakte de moed bij Neres in zijn schoenen. “Ik was bang nooit meer te kunnen voetballen. Nooit meer datgene te doen, waar ik zo van hou. Maar met de hulp van God ben ik er weer.” De aanvaller speelde dit seizoen al een aantal wedstrijden als basisspeler en invaller, maar afgelopen zondag maakte hij de meeste indruk. Met een snoeiharde uithaal in de bovenhoek en een schitterende assist speelde hij een belangrijke rol in de 5-0 overwinning tegen Heracles Almelo.